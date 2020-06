Granini lanseaza gama Light'n Clear - noi sortimente cu gust autentic de fructe

Cu 10% continut de fructe, fara indulcitori artificiali, coloranti sau conservanti si un continut redus de zahar, granini® Light'n Clear prezinta doua arome light - cu gust autentic de lamaie sau merisoare si note racoritoare de menta. Pentru a desavarsi experienta de consum, lichidul este transparent, obtinut prin procesul de ultrafiltrare, fiind astfel si usor de baut."Toate cercetarile ne-au relevat ca exista o nevoie fundamentala a consumatorilor de a se racori cu un gust bun. Hedonismul compensat este un mega trend valabil la nivel mondial si bine inteles si in tara noastra. Prin gama granini® Light'n Clear rezolvam aceasta nevoie fundamentala a consumatorilor imbinand, de fapt, beneficiile sucului de fructe, cu avantajele continutului redus de zahar si respectand cerinta stringenta a nefolosirii indulcitorilor artificiali." - a declarat Paul Markovits (Vice-Presedinte Marketing, URBB).Cu un nou design transparent al etichetei, menit sa scoata in evidenta caracteristicile naturale ale produsului, cele doua noi sortimenete, granini® Light'n Clear Lemon mint si granini® Light'n Clear Cranberry mint sunt disponibile in magazinele din tara incepand cu luna iunie, in variantele de ambalaj de 1.5L sau 0.5L, pentru consum acasa sau in miscare.