FOREO - dezvoltare pe timp de criza

, ne detaliaza care sunt pilonii care stau la baza succesului FOREO si cum se adapteaza compania la situatia actuala."UFO este cel mai vandut produs din oferta FOREO. Este primul dispozitiv inteligent din lume pentru aplicarea mastilor faciale, care ofera tratamente la nivel profesional in confortul casei noastre, folosind un mix de terapii-cu lumina LED, crioterapie, termoterapie si pulsatii T-Sonic controlate de utilizator cu ajutorul smartphone-ului.Acest dispozitiv inovator a castigat popularitate inca din 2018, cand a fost prezentat pentru noi data la Consumer Electronic Show (CES) - cel mai mare targ de electronice si tehnologii noi care se desfasoara anual in Las Vegas. A fost momentul cand a devenit un bestseller.In timpul pandemiei, clientii sunt dornici sa achizitioneze inclusiv spuma noastra de curatare a fetei, care elimina eficient orice bacterii care se acumuleaza pe piele pe parcursul zilei"."Fiecare produs nou este apreciat atat in industria noilor tehnologii, cat si in industria de infrumusetare. Cheia succesului nu sta doar in produsele futuriste, ci si in resursele umane.Cautam in permanenta oameni cu o perspectiva proaspata asupra pietei de beauty cu energie buna si viziune de dezvoltare nu numai pentru brand, ci si pentru echipa noastra. Stim ca produsele noastre sunt atractive pentru o generatie tot mai tanara de clienti care iubesc gadgeturile tehnologice.De aceea, dezvoltam constant portofoliul de produse, un exemplu fiind noua generatie de dispozitive de curatare a fetei - LUNA 3 sau UFO 2 anterior mentionat"."De la inceputurile FOREO am crezut in faptul ca inovatia si creativitatea aduc viitorul in prezent. Aceste solutii nu doar satisfac cerintele in crestere ale clientilor, ci implementeaza noi obiceiuri de ingrijire personala.Datorita acestei abordari ne-am transformat dintr-un startup de 2 oameni din Suedia intr-un brand cu peste 3000 oameni la nivel international. In acesti 7 ani am vandut 20 de milioane de dispozitive ce ingrijesc pielea si contribuie la starea de bine a oamenilor de pe fiecare continent"."Inca de la inceput, FOREO s-a concentrat pe vanzarile online si pe activitati de construire a imaginii in lumea online, astfel incat pandemia nu a avut un impact negativ asupra rezultatelor vanzarilor noastre.Internetul este mediul nostru natural. De asemenea, suntem favorizati de faptul ca dispozitivele noastre se potrivesc nevoilor reale ale clientilor nostri. Datorita noua ei pot avea grija de tenul si de starea lor de bine in mod profesionist, acasa. Aceasta stare de fapt ne motiveaza sa actionam"."Faptul ca stam acasa ne-a schimbat complet abordarea in privinta ingrijirii. Neavand posibilitatea de a urma tratamente cosmetice la un centru specializat, le-am mutat in propria noastra casa si am luat ingrijirea literalmente in propriile maini.Clientii iau decizii de cumparare mai atent, cumpara produse mult mai putine, dar de o calitate mult mai buna. Ei considera dispozitivele noastre de ingrijire, cum ar fi LUNA, UFO sau IRIS o investitie pentru o piele sanatoasa si bine ingrijita"."LUNA 3 pentru barbati care curata in profunzime si maseaza pielea va fi disponibila in septembrie. In luna octombrie va vom prezenta o noutate completa. Vom lansa un dispozitiv care utilizeaza tehnologia avansata de microcurenti si pulsatii T-Sonic ™ pentru a exersa peste 65 de muschi ai fetei si gatului.Pana acum, astfel de tratamente faciale avansate pentru fermitate puteau fi efectuate doar in saloanele profesionale. Acum vom putea sa le facem noi insine. Dispozitivul functioneaza impreuna cu aplicatia, astfel incat sa-l putem adapta nevoilor noastre. Cred ca vom surprinde pozitiv clientii".Produsele FOREO pot fi gasite pe