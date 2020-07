Care sunt beneficiile traiului in Capitala?

Daca se stabileste un echilibru intre avantaje si dezavantaje si daca beneficiile orasului sunt cele de care ai nevoie, atunci decizia de a te muta in Bucuresti este una care merita luata in calcul si, ulterior, pusa in practica.Acest fapt nu poate fi contestat si este, aproape de fiecare data, motivul principal pentru care oamenii decid sa se mute in Bucuresti. Este cert faptul ca oferta de locuri de munca este cea mai mare, dupa cum este confirmat si de statistici, dar si ca, in Bucuresti, sunt cele mai mari salarii.Evident, exista si reversul medaliei. Viata in Capitala nu este ieftina, dar, daca abordezi un stil de viata echilibrat, acesta este locul cel mai potrivit din punct de vedere al castigurilor financiare pe care le poate avea o familie.In ultima vreme, ofertele de apartamente sia crescut. Sunt cateva motive pentru care se intampla asta. Pe de o parte, s-a construit si se construieste, in continuare, mult; pe de alta, unele categorii de locuitori pleaca din zonele centrale spre cele limitrofe sau chiar in alte orase, ori definitiv din tara, astfel ca apartamentele si casele pe care le detin sunt scoase la vanzare.Nu in ultimul rand, segmentul imobiliar este impulsionat si de unele avantaje pe care le au, mai ales, tinerii, in ceea ce priveste conditiile de creditare, astfel ca este mai usor sa poti cumpara o proprietate in Bucuresti.Nu poate nimeni contesta faptul ca Bucurestiul este centrul universitar principal al tarii. Cele mai mari institutii de invatamant superior sunt aici, iar numarul celor care vin in Capitala pentru a invata este in crestere in fiecare an.Cei mai multi aleg sa ramana in Bucuresti si dupa terminarea studiilor, pentru ca metropola le ofera exact ceea ce au nevoie: locuri de munca, viata sociala si confort.Evenimentele si oferta culturala a metropolei nu sunt depasite de niciun alt oras mare din Romania. In Bucuresti nu te poti plictisi, pentru ca exista mereu ceva interesant, ceva nou, ceva important de vazut sau la care merita sa participi. Acesta este unul dintre motivele care trebuie adaugate mereu pe lista cu avantaje pentru cei care iau in calcul sa se mute in Bucuresti.De acest aspect sunt foarte interesati tinerii, iar asta vine sa sustina faptul ca persoanele aflate la inceputul activitatii sau in panta ascendenta a carierei lor aleg sau sunt foarte interesate de Bucuresti.Bucurestiul este pe lista capitalelor europene care au cea mai intensa si mai bogata viata de noapte. Distractia si socializarea merg mana-n mana si este firesc sa fie asa.Oricat ai fi de preocupat de studiu sau de cariera, activitatile din timpul liber sunt necesare si fac parte din viata omului modern.Evident, la acest capitol, si Bucurestiul, la fel ca toate orasele din Romania, are nevoie de imbunatatiri. Dar, Capitala este, de departe, fruntasa in acest sens. Metropola este lider la nivelul de informatizare al serviciilor administrative.Aici este si cea mai bogata oferta de avantaje pe care le pot primii tinerii, dar, nu doar ei. Chiar daca sunt contestate de unii, facilitatile oferite de administratie pentru cuplurile tinere si pentru copii exista si sunt disponibile pentru orice bucurestean.Da, infrastructura care leaga Bucurestiul de alte zone din tara mai are mult pana sa ajunga una care sa poata fi laudata, dar, cu toate acestea, este cea mai buna. Daca eviti aglomeratiile de la finalul saptamanii, din Bucuresti pana la mare poti face circa doua ore. Si tot de doua-trei ore ai nevoie ca sa ajungi in Bucegi, pe Valea Prahovei ori in Fagaras, pe Valea Argesului.La fel de repede poti ajunge, in alte zile decat in cele de weekend, este drept, pe litoralul bulgaresc. Asta, ca sa nu mai amintim de oferta generoasa de activitati pentru timpul liber pe care bucurestenii le pot accesa la doar cativa zeci de kilometri de centrul orasului, in zonele limitrofe ale metropolei si de accesul rapid la principalul aeroport din tara.La toate cele de mai sus se adauga si facilitatile medicale, extrem de importante la orice varsta, precum si oferta generoasa de gradinite, scoli si licee cu renume bun, care trebuie luate in calcul tot la capitolul avantaje.Evident, Bucurestiul nu are doar beneficii. Este aglomerat, destul de poluat in anumite perioade, uneori sufocant si alteori inghetat, dar, cu toate acestea, ramane un oras fascinant, viu, interesant si cu un mare potential de dezvoltare.