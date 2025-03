Textul original al unui interviu acordat de Charles de Gaulle, scos la licitatie

Textul original al unui interviu acordat in 1943 de Charles de Gaulles, in care generalul francez vorbea despre apelul sau istoric din 18 iunie 1940, de la Londra, prin care isi indemna compatriotii sa refuze infrangerea Frantei in fata Germaniei naziste, va fi scos la licitatie.

Licitatia va avea loc marti, in orasul francez Vendome si va fi coordonata de comisarul de licitatie Aymeric Rouillac.

"Conduita mea din 18 iunie 1940 avea ca scop finalizarea, prelungirea politicii stabilite de guvernul Reynaud din care faceam parte si eu", afirma Charles de Gaulles in acest interviu de patru pagini, redactat cu o masina de scris si care nu a fost niciodata publicat.

Documentul reprezinta "singura marturie cu caracter privat" a unui text care este perceput in Franta ca fiind actul fondator al Rezistentei franceze, a declarat Aymeric Rouillac, referindu-se la textul acestui interviu, care contine note si corectari scrise de Charles de Gaulle.

Interviul a fost realizat pe 17 mai 1943, in momentul in care generalul de Gaulle intruchipa in fata aliatilor legitimitatea Frantei libere.

Textul provine din arhivele lui Jean Oberle, unul dintre prezentatorii emisiunii "France Libre" difuzata de postul BBC, la Londra, in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial.

Ads