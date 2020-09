O firma de pompe funebre te poate ajuta intr-un moment dificil al vietii

Cu asta ne ajuta Casa Funerara Luca intrucat prin sprijinul oferit este mult mai usor sa gestionam o asemenea situatie, iar aici ne asteapta conditiile ideale.Serviciile disponibile aici sunt non stop, ceea ce presupune ca indiferent de ora din zi sau din noapte in care te confrunti cu o problema, stii ca aici vei gasi pe cineva dispus sa te ajute. Nu mai trebuie sa te complici pe cont propriu si sa ai parte de fel si fel de batai de cap cand la Casa Funerara Luca te asteapta o firma de pompe funebre cu experienta. Te bucuri te profesionalism deplin, iar servicile acopera nu doar fiecare sector din Bucuresti, ci si localitatile din Ilfov, astfel ca se intind pe un perimetru vast.Casa Funerara Luca iti propune mai multe pachete din care sa alegi, iar acestea au fost special concepute pentru a acoperi nevoile tuturor. Chiar daca vorbim si de cele mai accesibile pachete din punct de vedere financiar, acestea cuprind tot ce este nevoie pentru o inmormantare si familiile modeste nu trebuie sa faca cine stie ce efort pentru a le alege.Sa nu uitam nici de ajutorul de deces, cel care este atat de important pentru nenumarate familii, motiv pentru care Casa Funerara Luca ofera sprijin pentru a le fi cat mai usor tuturor acestora sa organizeze o inmormantare. Birocratia pune bete in roate si este ultima picatura cu care vrea cineva sa se confrunte in momentele dificile. Totusi, cu ajutorul specialistilor este mult mai simplu sa fie pregatite toate actele necesare si sa se elimine disconfortul.Casa Funerara Luca dispune de tot profesionalismul de care este nevoie in aceste situatii si ajuta multe familii sa depaseasca mai usor toate momentele grele cu care se confrunta. Pachetele propuse sunt special concepute in functie de nevoile si posibilitatile famiilor, iar unele sunt chiar acoperite integral de ajutorul de deces, ceea ce presupune ca ceremoniile de inmormantare devin gratuite.Preturile incep de la 1250 de lei pentru pachetele cele mai accesibile si pot ajunge pana la 8000 de lei. Este important de stiut ca toate sunt personalizabile, tocmai pentru ca fiecare familie sa fie multumita pe deplin. Orice pachet alegi de aici, chiar si cel mai accesibil din punct de vedere financiar contine sicriul complet echipat, cu tot cu lenjerie, crucea din lemn inscriptionata si cele doua orare, mic si mare. Echipa asigura transportul sicriului la spital sau la domiciliu si aseaza decedatul in sicriu. Mai departe, te bucuri de sprijin cu privire la pregatirea documentatiei necesare in vederea obtinerii certificate de deces, adeverinta de inhumare, depunerea la capela si autorizatia de transport.Nu ai nici grija transportului funerar si depunerea la capela, biserica sau cimitir. Pachetele includ si platouri cu coliva, sticla cu vin si cu ulei, prescuri, pachete alimentare, coroana din flori naturale, dar si accesorii precum prosoape, batiste, doliu pentru piept si usa sau toiag. Oricare sunt preferintele si nevoile, de fiecare data cand ajungi aici ai numai de castigat pentru ca iti este mult mai usor sa depasesti toate momentele dificile cu care te confrunti, iar organizarea unei ceremonii de inmormantare nu trebuie sa reprezinte o sursa de stres atat de mare. Cu Casa Funerara Luca in sfarsit te poti concentra pe ceea ce conteaza cel mai mult pentru tine si scapa de toate grijile.