Iti plac accesoriile vintage? Vino la Targul V for Vintage!

Targ Vintage in weekendul 13-14 aprilie, la Sala Dalles din Bucuresti. Sursa foto: metropotam

Daca te numeri printre fanii trendului Vintage si cauti accesorii si obiecte decorative care sa apartina acestui current, trebuie sa participi la cea dea zecea editie a Targului de profil V for Vintage.

Noutatea de la aceasta editie este sectiunea V for Vintage For Men. "Interesati de lumea modei insa ignorati de targurile bucurestene, barbatii pot gasi acum la V for Vintage ceea ce cauta: o zona numai pentru ei", promit organizatorii.

De asemenea, la eveniment vor participa peste 100 de expozanti si designerii care isi expun creatiile, intr-o selectie unica si atent gandita, de produse care asteapta sa fie probate si luate acasa.

Targul are loc la Sala Dalles, in weekendul 13-14 aprilie.

Ads