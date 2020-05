Curiozitati despre diamante. De ce sunt aceste pietre atat de ravnite?

Pana sa se ajunga la o utilizare pe scara larga a diamantului insa, relatia omului cu piatra pretioasa a fost una de-a dreptul fascinanta.1. Prima utilizare a diamantelor a fost strict cu scop estetic. Locuitorii din India secolului IV inainte de Hristos culegeau diamante de pe malurile apelor si le foloseau pe post de bijuterii. Abia in secolul XV diamantul a ajuns in Europa, mai exact in Venetia, unde a inceput sa fie folosit in inalta societate.2. De-a lungul timpului, suprematia privind productia de diamante a trecut pe la diverse tari. Daca la inceput India furniza toate diamantele lumii, din secolul XVIII, timp de aproape 150 de ani, majoritatea diamantelor au fost produse in Brazilia. Din 1866 insa, Africa de Sud a devenit principalul furnizor al acestor pietre pretioase, controland 90% din piata mondiala.3. Diamantul este singura piatra pretioasa realizata dintr-un singur element chimic: carbonul.4. Prima utilizare a diamantului pe un inel, intr-o cerere in casatorie, a avut loc in anul 1477. Atunci, arhiducele Maximilian al Austriei i-a oferit Marei de Burgundia un inel cu diamant pentru a o cere in casatorie.5. Desi astazi exista si varianta diamantelor artificiale, care se produc intr-un timp relativ scurt, diamantele naturale au nevoie de miliarde de ani pentru a se forma. Unele dintre cele mai vechi diamante dateaza de mai bine de 3 miliarde de ani.6. Cuvantul " Diamant" provine de la grecescul "adamas". Acesta are semnificatia de invincibil, imbatabil, neinfrant sau de nebiruit, ceea ce este cat se poate de logic, dat fiind faptul ca diamantul este cea mai dura substanta folosita de om. Este oarecum logic, asadar, ca semnifica dragostea eterna.7. Cel mai mare diamant care a fost descoperit vreodata poarta denumirea de Cullinan. Acesta a avut 3106 carate (621.35 grame) si a fost descoperit in Africa de Sud. Din pacate, uriasa piatra a fost taiata in 9 diamante mai mici, care impodobesc Coroana Regala din Marea Britanie.8. Desi cele mai populare diamante sunt cele albe, acestea pot avea o multime de alte culori si nuante. Totusi, diamantele 100% pure sunt cele albe.9. In 2004, cercetatorii au descoperit o planeta realizata exclusiv din diamante. Din pacate, este de neatins acasta planeta, ceea ce inseamna ca pentru moment trebuie sa ne multumim cu diamantele pe care le avem pe Pamant.Cu siguranta, diamantul este si va ramane o piatra ravnita de foarte multa lume. Tocmai de aceea, atunci cand cumperi o bijuterie, daca vrei sa faci o investitie pe termen lung, este bine sa ii adaugi un diamant.