De vorba cu Manuela Balaban, Terapeut NLP si Coach: Cum sa ne gasim fericirea in izolare?

Sa constientizam starile prin care trecem;

Sa acceptam realitatea pe care o traim, sa acceptam emotiile pe care le simtim;

Sa actionam, sa luam masuri pentru a ajunge acolo unde ne dorim

Cu ce dificultati se confrunta clientii tai in acesta perioada?

Ce este coachingul? Dar NLP?

Cum le explicam copiilor ce se intampla in aceasta perioada, ca nu e nici vacanta, dar nu merg nici la scoala, ca tata lucreaza, dar totusi este acasa?

Ai pomenit de lucrat de acasa, cum gestionam timpul cand lucram de acasa si avem si copii mici?

Ce metode propui pentru a ramane echilibrati in acesta perioada?

Cand recomanzi sa apelam la ajutor specializat?

Vrei sa ne lasi aici un gand de final?

Spre exemplu: simtim frica de acest virus, pentru sanatatea noastra si a celor din jur. Aceasta emotie ajunge la creier care intelege ca lupta pentru supravietuire a inceput astfel, cauta solutii prin care sa ne echilibreze si ne putem surprinde mancand mai mult, fumanad, consumand mai mult alcol sau fiind mai irascibili.Cand creierul a declansat raspunsul "lupta sau fugi" activitatea sistemului digestiv, reproducator, imunitar, repararea celulelor si detoxifierea sunt suspendate si nu ne dorim asta. Nu ne dorim asta mai ales in contextul actual in care avem nevoie de un sistem imunitar puternic."Partea buna este ca si creierul, ca orice alt muschi, poate fi antrenat sa ne faca fericiti. Daca noi ne cunoastem, daca invatam sa ne recunoastem emotiile si mecanismele cu care sa le tratam, atunci nu ne mai lasam condusi de frici, ci preluam controlul vietii noastre", explicaConcret, potrivit specialistului, reteta de succes pentru fiecare dintre noi este urmatoarea:Daca vorbim despre clientii vechi, acestia de cele mai multe ori se confrunta cu o accentuare a starilor deja cunoscute si stiu exact masurile pe care sa le ia sau stiu cum sa identifice foarte repede problema pe care o traiesc.Ei bine, nu putem spune acelasi lucru si despre cei noi. Clientii noi nu identifica o dificultate imediat ce ea apare si, lasand-o sa se manifeste, ea se comporta ca un bulgare care se tot rostogoleste si cand bulgarele devine atat de greu de suportat apeleaza la ajutor specializat.Fie ca vorbim despre clientii vechi sau noi, in aceasta perioada m-au contactat pentru probleme legate de adictii, de relatia cu partenerul si de anxietate.Ideea e ca cei ce fumeaza dublu in aceasta perioada fata de inainte sau deschid frigiderul mult mai des nu se confrunta acum pentru prima data cu aceasta problema.Ei se straduiau din greu sa reduca numarul de tigari sau sa aiba o dieta sanatoasa inca dinainte de izolare, iar acum, cand toata energia noastra este ocupata cu adaptarea la noul stil de viata, nu mai avem suficienta energie pentru a o canaliza in rezolvarea adictiei.De asemenea, dificultatile in cuplu sunt doar accelerate in acesta perioada, ele nu apar acum. In aceasta perioada toate lipsurile sunt accelerate, tot ce nu mergea, dar era trecut cu vederea acum iese la suprafata.Fie ca isi faceau programul separat si petreceu putin timp impreuna tocmai pentru a nu avea cand sa confrunte realitatea din relatie, fie ca se ignorau reciproc sau suportau pentru cateva ore comportamentul abuziv al celuilalt stiind ca a doua zi va sta linistit/linistita la birou, acum este momentul sa acceptam situatia in care traim si sa decidem constient daca acesta este relatia pe care o vrem.Aceasta perioada de izolare isi va pune amprenta asupra cuplurilor care oricum s-ar fi despartit, insa poate peste o vreme, nu acum.Spuneam ca anxietatea este prezenta in sesiunile de coaching 1:1, insa nici aceasta nu a aparut acum. Ea s-a nascut dintr-o mica ingrijorare care a crescut, s-a transformat intr-o mare ingrijorare, intr-o teama ocazionala, dupa care a aparut din ce in ce mai des pana a devenit greu de gestionat.Ideea e ca, ignorand o stare nu inseamna ca ea va pleca, ba din contra. Ea revine, iar si iar cu o forta din ce in ce mai mare pana este luata in seama. Acum este momentul sa stam de vorba cu noi, sa intelegem de unde vin aceste stari si ce putem face pentru a trai bine cu ele.Ce putem face diferit de a le ignora, ceea ce am facut pana acum fara succes. Sa ne ignoram frica in situatia actuala pe care o traim pentru prima data, in care nu suntem implicati doar la nivel personal ci intreaga lume, este ca si cum bagam gunoiul sub pres. Este ca cand am crede ca gandirea pozitiva ne salveaza din calea trenului. Este ca un lant vicios.Cand totul va trece si vom crede ca ne-am linistit, se va simti mirosul gunoiului bagat sub pres care din nou ne va situa pe un nivel inferior si va fi din ce in ce mai dificil sa identificam sursa acelei caderi.Foarte buna intrebare! Desi coachingul a aparut in Romania de aproximativ 15 ani, sunt inca multe persoane care nu cunosc sensul cuvantului. Pe de alta parte, psihologia a aparut in tara noastra prin anul 1900 si multi considera ca la terapeut mergi doar daca esti "nebun". Cred totusi ca, din fericire, coachingul nu va avea acelasi destin.In America orice om de succes, si nu numai, are un coach. Practic coach-ul cauta inauntrul tau acele resurse care sa te ajute sa progresezi indiferent in ce directie iti doresti, in business, in relatii, in starea de bine, etc. Cand esti bine cu tine altfel reactionezi la ce vine din exterior.Asta este motivul pentru care unii dintre noi ramanem echilibrati in aceasta perioada, iar altora ne vine sa ne smulgem parul din cap. Coach-ul are mecanismele specifice la indemana sa dezgroape resurse demult uitate sau sa antreneze altele noi. NLP adica Programare Neuro Lingvistica, vine sa intregeasca acest proces.Un exercitiu NLP te poate ajuta sa manifesti un comportament desirabil mult mai devreme decat crezi. Sunt exercitii specifice pentru renuntarea la adictii, la fobii, pentru dezancorarea unor emotii negative si exemplele pot continua, dar pe scurt despre asta este vorba. Cititorii se vor convinge singuri.Pana la sfarsitul lunii aprilie ofer o sesiune de coaching de 30 min gratuit oricui se inscrie la mine pe facebook sau pe www.guidinglight.ro In urma numeroaselor carti pe care le-am citit despre parenting si a cursurilor facute in aceasta directie, pot spune ca in orice situatie, oricat de sensibila ar fi si oricat de mic ar fi copilul, el are dreptul sa stie adevarul.Bineinteles ca vom folosi cuvintele adecvate lui, vom folosi o poveste sau poate vom colora, insa nu sunt de acord sa il pacalim cum ar fi ca barza aduce copiii, ca mama a plecat dupa lapte si se intoarce dupa 2 saptamani din concediu, ca tata este la munca in alta tara cand de fapt parintii au divortat sau mai rau, cand unul dintre ei a decedat.Aici este mult de despicat fiecare situatie in parte, dar daca este sa transpun asta in situatia actuala consider ca fiecare copil are dreptul sa stie realitatea in care traim, o realitate cat de putin contaminata de parerile noastre.Adica: exista un virus care este foarte contagios, ca sunt niste reguli impuse de stat pe care avem datoria sa le respectam si ca avem incredere ca vom fi bine.Indiferent de varsta lor este necesar sa le spunem aceste lucruri si vom fi placut surprinsi cand, intr-o situatie asemanatoare din viitor, ei vor fi mai pregatiti sa o depaseasca.Bineinteles ca si copilul se conecteaza la emotiile parintilor. Daca el simte ca ceva nu este in regula si tu, ca mama, il asiguri verbal ca totul este ok, copilul va fi cu atat mai bulversat cu cat vede acesta discrepanta intre ceea ce simte si ceea ce tu ii spui pe vorbe.Dar nici acest lucru nu se intampla acum pentru prima data. Cu siguranta nici in trecut nu i-ai explicat emotiile tale, de ex: daca te intalneai cu o persoana care nu iti este draga, copilul simtea asta, dar totusi te vedea cum ii zambesti si ii vorbesti politicos acelei persoane, moment in care ar fi fost sanatos sa ii explici ca nu o placi, dar ca ceea ce ai facut a fost sa te porti politicos si ca salutam si persoanele care nu ne plac.Ei au nevoie sa isi recunoasca emotiile, sa si le numesca, sa si le accepte astfel in situatii limita cum este cea prin care trecem acum iti este mai simplu atat tie ca si parinte sa gestionezi situatia cat si lui.In general, iar in acesta perioada in mod special, copiii au nevoie de rutine, ca si noi de altfel. Daca nu ne place cum suna cuvantul rutina, atunci ii putem spune disciplina, esenta este aceeasi. Fiul meu are 7 ani si ori de cate ori are ocazia doarme cu placere de pranz si multa lume ma intreaba... dar cum faci?Nimic altceva decat sa pastrez o rutina. De cand s-a nascut mi-am facut programul, ori de cate ori am putut, in functie de orele lui de somn.Asadar facem impreuna cu ei un program la care vom observa ca ei se adapteaza foarte usor, mult mai usor decat noi pentru simplul motiv ca viata lor este intr-o continua schimbare, sunt obisnuiti cu asta. Sa ne punem imaginatia la contributie pentru a nascoci activitati cat mai diverse si interesante. Totdodata ei au nevoie sa se si plictiseasca pentru ca atunci pot deveni mai creativi.Si din nou revin si spun ca ceea ce s-a intamplat inainte de aceasta izolare acum isi spune cuvantul si anume daca un copil era obisnuit sa stea singur sa se joace, sa isi faca o tema, etc, acum ii va fi cu atat mai usor sa petreaca mai mult timp singur, sa citeasca sau sa lucreze la matematica.Poate acesta este un moment de constientizare pentru parintii care, din lipsa timpului, este adevarat, ii lasau non stop cu o bona/bunica doar sa ii stie in siguranta astfel copilul la 5,6,7 si chiar 8 ani este dependent de un adult la joaca.Tableta si tot ce tine de gadgeturi nu sunt pe placul meu. Am citit si am testat pe fiul meu si am sesizat cat de mult ii afecteaza rabdarea atunci cand petrece timp in fata tv sau tabletei.Poate un timp limitat de 20-60min/ zi, in functie de varsta. Bineinteles ca sunt si activitati la care un ecran este indispensabil cum ar fi scoala online insa daca beneficiile sunt mai mari decat riscurile atunci nu se mai impune timpul limita.Si cand vorbesc de beneficii ma refer la beneficiile copilului si nu la ale parintelui in detrimentul sanatatii mentale a copilului.In general, dar cu atat mai mult in aceasta perioada avem nevoie sa ne cultivam toti cei 4 stalpi care ne sustin echilibrul interior si anume: relatia cu familia, socializarea, partea profesionala si relatia cu sinele., cu parintii, cu copii adica sa petrecem timp de calitate cu cei dragi in acest caz cu cei alaturi de care stam in casa. Daca ne jucam cu cel mic, sa fim acolo cu el, sa traim momentul alaturi de el si nu cu mintea in alta parte, sau, mai rau, pe telefon. Chiar daca suntem in izolare, o varianta foarte buna este sa vorbim cu prietenii pe o platforma de pe internet cu video. Este important sa pastram legatura si din punct de vedere vizual cu cei dragi. Chiar si copiilor le putem inlesni conectarea video cu prietenii sa se joace impreuna dar fiecare separat, in camera lui cu lego, papusi, etc. Jocurile in retea nu sunt o varianta ajutatoare dupa parerea mea, ba din contra.De partea profesionala sa ne facem timp. Fie ca lucram de acasa sau poate suntem in somaj, este important pentru sanatatea creierului nostru sa ne comportam "ca si cand..." ne-am duce la birou mentinand anumite rutine cum ar fi hainele pe care le purtam la job, sa ne aranjam, sa ne punem make-up noi, femeile, sa purtam accesorii si poate cel mai important sa ne stabilim un loc in casa unde doar sa lucram. Adica nu este o varianta in pat, sau la masa in bucatarie.Este foarte important sa avem grija si de relatia cu noi insine. Adica sa ne incarcam cu un vibe bun pentru a putea transmite mai departe o energie buna celor din jur.Astfel, fie ca ne place sa meditam, sa citim, sa facem sport, Yoga, dans energetic, orice ne umple sufletul. Sa nu neglijam acest aspect. Suntem tentati sa prioritizam alte lucruri considerandu-le mai importante insa exact aceasta prioritizare defectuoasa se va intoarce impotriva noastra ca un bumerang, pentru ca din moment ce noi nu suntem bine cu noi, orice vom face din aceasta stare va fi pe masura.Din punctul meu de vedere si nu numai, fiecare dintre noi ar trebui sa avem un coach sau un terapeut care sa ne sustina cresterea, sa ne sprijine dezvoltarea, sa ne fie alaturi atunci cand avem nevoie. Nu trebuie sa trecem prin experiente cu adevarat traumatizante sa apelam la un specialist. Simplul fapt ca nu suntem constienti de faptele noastre, de deciziile noastre, ca traim dupa credintele celor care ne-au crescut care nu sunt in concordanta cu valorile noastre ne face sa traim un conflict interior. Inauntrul nostru se da o lupta fara macar sa intelegem de unde vine si de ce, ci doar simtim o nefericire aparent fara motiv.Am auzit o vorba care mi-a placut tare si anume. Asadar avem nevoie de o persoana care sa ne ajute sa iesim dintr-o anume situatie.Sigur ca acea persoana poate fi o prietena care are dezvoltata partea de empatie, poate fi sotul care, iubindu-ne, ne ofera spatiul sigur in care noi putem creste, dar bineinteles ca cel mai recomanandat este sa apelam la un specialist ori de cate ori simtim ca ceva nu este in regula.Sunt un om caruia ii place sa actioneze si sa vada rezultate, de aceea m-am indragostit de coaching imediat ce am luat contact cu el. Vreau sa propun cititorilor doua exercitii pe care le fac si eu si le recomand adesea si clientilor mei.Seara, inainte sa adormiti enumerati 10 lucruri pentru care sunteti recunoscatori in acea zi. Le puteti scrie sau nu, insa este important sa le gasiti.La trezire, primul gand dimineata sa fie de setare a zilei care urmeaza. De exemplu: azi va fi o zi minunata. Astfel creierul primeste comanda si va crea toate acele situatii pentru a avea ziua pe care ti-o doresti.Tips&tricks chiar daca intr-o seara sau intr-o dimineata, nu facem aceste lucruri, sa ne amintim intotdeauna ca ceeea ce ne defineste este rutina nu exceptia, asadar sa continuam sa plantam in mintea noastra seminte frumoase.Pana ne vom cunoaste personal, va urez sa alegeti constient cum vreti sa traiti!