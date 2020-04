Cum scapam de frica de pandemie? Sfatul psihologului

De aceea, avem cativa pasi simpli prin care sa ne descotorosim de frica de boala dar si de sentimentul ciudat de izolare simtit in cazul carantinarii impuse de autoritati.Urmariti stirile, urmati instructiunile, dar. Informatiile sunt foarte utile, daca ma invata ce am de facut. Insa, excesul de informatii va poate insufla o seama intrega de tulburari de natura psihica.. Ok, trebuie sa stau inchis in casa doua saptamani, sau cine stie, poate chiar o luna. Ce pot face in aceasta perioada, pentru a-mi usura trecerea timpului?In primul rand, poate ar fi cazul sa ma gandesc ca sunt obligat de autoritati sa stau la domiciliu, pentru binele meu si al familiei mele. Nu stau inchis pentru ca sufar de o boala grava, pentru ca mi-am rupt piciorul, sau sunt sub un tratament ingrozitor.Sotia, copilul, parintii, prietenii, vecinii. Astfel, statul in casa se poate transforma intr-un timp de calitate petrecut impreuna cu cei dragi. Poate fi timpul sa va demonstrati dragostea pentru familie, ascultandu-le povestile, temerile.Copilul se va bucura cu siguranta daca va veti juca impreuna cu el, sau daca veti privi impreuna un film.Impreuna cu sotia puteti redescoperi arta de a face dragoste, modul in care puteti pregati impreuna bunatatile pentru pranz, puteti savura o cafea de dimineata comunicandu-va reciproc sentimentele sau un pahar de vin, privind un film care sa va aminteasca de inceputurile relatiei, atunci cand doua saptamani inchis intr-o casa cu femeia visurilor, parea prea putin.Discutiile cu parintii va pot redestepta amintiri duioase din copilarie. Deasemenea, povestile, povetele sau lumea lor, va poate readuce linistea in suflet, liniste dupa care ati alergat atat de mult, uitand ca ea se afla inauntrul vostru.- sa imi petrec mai mult timp cu familia- sa nu uit sa imi intreb parintii ce mai fac sau cum se mai simt- sa citesc- sa ma uit la filme- sa fac sport- sa asamblez dulapul comandat de anul trecut- sa ung usile care scartaieLista, acum o luna, parea nesfarsita. Acum poate fi momentul sa va reaminti de ea. Aveti tot timpul la dispozitie.Odata ce ati inceput sa aplicati din elementele descrise mai sus, sufletul si mintea vor incepe sa se linisteasca. Important este sa faceti primul pas, pentru ca, mai apoi, totul sa mearga de la sine. Succes!