Sanatatea emotionala a angajatilor devine o prioritate pentru angajatori. Multi prefera "terapia prin text" #Interviu Sorin Nicolau

De ce? Pentru ca, desi unele studii arata ca productivitatea angajatilor poate fi mai mare daca lucreaza remote, pe durata acestei perioade de incertitudine echilibrul emotional a fost afectat semnificativ: Dintr-odata, oamenii au fost nevoiti sa isi adapteze modul de a lucra si de a trai, sa gestioneze timpul petrecut muncind si cel petrecut cu familia etc. Asadar, companiile au venit in intampinarea nevoilor angajatilor cu diferite beneficii de sanatate emotionala, axate pe gestionarea emotiilor."Spre exemplu, in cazul unora dintre companiile cu care colaboram, am crescut numarul de terapeuti alocati si am observat si o crestere a numarului de terapii online", spune"De asemenea, am inceput organizarea unor webinarii online de sanatate emotionala pentru angajati, pe teme precum gestionarea timpului, a emotiilor, mentinerea echilibrului emotional, dar si despre cum poate fi imbunatatit modul de a lucra de acasa", spune el.Mai mult, in luna martie a acestui an a inregistrat o cifra de afaceri in crestere cu 18% fata de valoarea inregistrata in luna martie 2019, luna aprilie s-a incheiat cu o crestere de peste 20%, urmand ca in luna mai sa inregistreze o crestere de 24%.Cum spuneam mai sus, teama de necunoscut si faptul ca pana acum societatea moderna nu s-a mai confruntat cu o asemenea situatie au afectat semnificativ sanatatea emotionala a angatilor, care resimt un nivel de stres foarte mare.Trebuie mentionat ca lucratul de acasa vine atat cu avantaje, cat si cu dezavantaje - creste probabilitatea de a lucra mai mult, fara pauze, ceea ce poate duce la burnout (epuizare fizica si psihica), insotit de depresie si anxietate.Pe de alta parte, un angajat echilibrat din punct de vedere mental este mai productiv, mai motivat, mai increzator, isi doreste sa invete noi abilitati sau se le imbunateasca pe cele deja existente si va lipsi mai putin de la serviciu.Toate aceste aspecte cresc retentia angajatilor in companie, per total, ceea ce inseamna ca si costurile alocate recrutarii, selectiei si retentiei sunt optimizate.Este cunoscut faptul ca un angajat care demisioneaza sau care are nevoie de concediu medical duce la pierderi financiare semnificative pentru compania respectiva, dar si la destabilizarea culturii organizationale - productivitatea celorlalti membri ai echipei va scadea, de asemenea.Pe de o parte, putem remarca faptul ca, incepand cu ultimii ani, am observat ca tot mai multi romani aleg sa apeleze la un psiholog, pentru a putea face fata problemelor care simt ca ii coplesesc, dar si pentru a se cunoaste mai bine si pentru a-si imbunatati anumite abilitati.In contextul pandemiei, in cazul nostru, oamenii au continuat procesele terapeutice incepute, putem spune chiar ca recurenta a crescut cu 30% fata de perioada de dinainte, iar numarul de clienti noi a crescut cu 10%. In plus, cei care amanau sa apeleze la un psiholog au decis ca acum este momentul sa faca acest pas, pentru ca acest context a agravat situatiile emotionale cu care se confruntau.As putea spune ca intreaga industrie este in crestere din punct de vedere al nevoii, insa multi specialisti au fost prinsi in "offside" din cauza ca nu erau familiarizati cu mediul online.Nu a fost cazul nostru, aceasta metoda (posibilitatea ca sedintele de psihoterapie sa se desfasoare online, la fel de eficient ca in offline) fiind adoptata in cadrul clinicii din 2014. Consideram ca industria de psihoterapie din Romania se va mentine la aceeasi valoare ca anul trecut - adica 120 de milioane de euro.Oana Nicolau este prima clinica de sanatate emotionala din Romania care a lansat, incepand cu jumatatea lunii aprilie, optiunea de "terapie prin text", dedicata atat angajatilor, cat si persoanelor fizice, care isi doresc un mod sigur si privat de a lua legatura cu un psihoterapeut - folosind mesaje de tip text.Acest serviciu a fost gandit pentru a le oferi confortul unei discutii cu un psihoterapeut celor care, de exemplu, locuiesc intr-un spatiu redus sau alaturi de alte persoane. "Terapia prin text" este adecvata si pentru cei care nu au mai apelat pana in prezent la un psihoterapeut.Principalele probleme care pot fi discutate cu un specialist prin chat sunt legate de: stres, comunicare, conflicte, atacuri de panica, neintelegeri in cuplu etc."Terapia prin text" ofera beneficii precum:● confidentialitate;● confort;● intimitate;● eficienta;● acces la un numar mare de terapeuti autorizati cu diverse formari.Aceasta metoda este utilizata de peste trei ani in SUA - sunt mai multe aplicatii care au validat cu succes faptul ca aceasta este o varianta optima, mai ales in randul tinerilor. Noi am lansat acest serviciu la mijlocul lunii aprilie si, de curand, am luat decizia ca este momentul sa investim mai multe resurse in a ne construi propria aplicatie.Am depasit 300 de abonamente vandute pana acum, peste 30% dintre clienti au continuat terapia timp de 4 saptamani, pana au depasit situatia cu care se confruntau, iar peste 20% au decis sa continue cu terapia clasica."Terapia prin text" este si un canal valoros de a creste numarul de clienti noi. In prezent, echipa de specialisti care face exclusiv terapie prin text cu clientii are un numar de 12 membri si cu siguranta, pana la sfarsitul anului, vom depasi 20.In orice context negativ ne aflam, una dintre strategiile de succes din punct de vedere emotional este sa fim optimisti, sa privim viitorul cu speranta. Consider ca pandemia ne-a schimbat, intr-adevar, si va continua sa ne schimbe.Desi suntem obisnuiti inca din scoala ca schimbarea nu este buna, cu siguranta ea este buna.Vom fi mai atenti la noi, vom avea mai multa grija de ceilalti, poate ne vom antrena mai mult viziunea pe termen mai lung si data viitoare vom fi mai pregatiti si din punct de vedere social si economic.Probabil ne vom face, ca antreprenori, provizii de lichiditate, vom automatiza din ce in ce mai multe proceduri interne optimizand, in acest fel, costurile si profitul. Noi am inceput sa lucram la propria platforma in care vom integra atat terapia online si offline, terapia prin text, cat si webinariile.Cred ca acest context actual ne-a mai confirmat inca o data ca nu mai exista granite, ca ne putem desfasura multe din activitatile noastre remote, ca putem beneficia de servicii de calitate si la distanta, si ca internationalizarea afacerilor poate fi o optiune reala pentru multi dintre noi.