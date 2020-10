Cele mai eficiente metode de a-ti dezinfecta biroul

Niciun agent patogen nu poate, in principiu, sa supravietuiasca daca suprafetele contaminate sunt dezinfectate de doua ori pe zi. Insa, inainte de a dezinfecta orice suprafata, trebuie sa stii ca este esential sa o cureti. Majoritatea metodelor si solutiilor functioneaza doar daca suprafetele si obiectele nu sunt acoperite de praf si murdarie. lampa UV bactericida poate sa dezinfecteze si sa mentina curata orice suprafata sau incapere. Dezinfectia suprafetelor si a aerului se poate face usor si rapid, fara a fi folosite substante chimice. Acest tip de lampi folosesc lumina ultravioleta pentru a elimina o mare varietate de bacterii, virusuri, spori de mucegai etc., sterilizand mediul rapid.Acest produs este ideal pentru dezinfectarea tuturor suprafetelor. Foloseste prosoape sau servetele din hartie impregnate cu alcool de 70 grade pentru piesele de mobilier, manerele usilor si ferestrelor, scaunele din plastic, tastatura computerului, intrerupatoare, scaunul de toaleta, bateria de la chiuveta de baie ori din bucataria companiei.Acest produs, aplicat tot pe servetele din hartie, poate fi folosit pe manerele usilor, intrerupatoare, obiecte din plastic. Avand si proprietati de albire, se foloseste in general pe obiecte de culoare deschisa.Acesta poate fi folosit pentru a dezinfecta orice fel de suprafete, chiar si telefonul sau scaunul de toaleta. Se aplica pe prosoape din hartie si se sterge bine totul. Se lasa sa se usuce.Foloseste aceste servetele impregnate cu o solutie bactericida, fungicida si virucida pentru a dezinfecta suprafetele netede si pe cele care sunt frecvent atinse, precum clanta usii, scaunele de toaleta, telefoanele, butoanele lifturilor etc.Pentru suprafetele atinse de persoane bolnave, cel mai eficient este clorul. Acesta este folosit, de altfel, in mod regulat in spitale pentru dezinfectarea spatiilor. Solutia se obtine prin amestecarea unei parti de clor cu 14 parti de apa. Se sterg peretii si podelele cu prosoape de unica folosinta din panza sau hartie. Daca ai pielea sensibila, poarta manusi de cauciuc. De asemenea, daca suferi de astm sau alte alergii trebuie sa stii ca aceasta solutie poate irita caile respiratorii.Pardoselile, covoarele, scaunele tapitate si alte materiale textile pot fi curatate foarte eficient cu ajutorul unui aparat cu aburi. Acesta este extrem de fierbinte si poate sa curete si sa dezinfecteze in mod natural si eficient, fara solutii chimice care pot afecta sanatatea. Pentru un rezultat si mai bun, poti turna putin otet in apa pe care o folosesti in aparat.Dimineata, atunci cand ajungi la birou, inainte de orice, trebuie sa dezinfectezi masa de lucru, computerul si mouse-ul, telefonul fix, mai ales daca este folosit si de alte persoane, si orice alte obiecte mici din jur. Daca detii propriul birou, ar trebui sa dezinfectezi si manerele usilor si ale ferestrelor, partea de sus a mobilierului, intrerupatoarele.Evita folosirea aparatelor de purificare a aerului, daca acestea folosesc substante chimice. Aeriseste regulat biroul, de cel putin doua ori pe zi, timp de minimum zece minute, dar nu in orele in care traficul este foarte intens.