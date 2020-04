Manicos, un brand romanesc de produse si cosmetice naturale

Extracte vegetale, organice, naturale - toate au o bogatie de nutrienti, de substante menite sa sustina viata, constribuind la bunastarea intregului organism, dar si a psihicului totodata.Manicos este producatorul autohton de produse naturiste si cosmetice naturale pe baza de ingrediente atent alese care vine sa faca demonstratia afirmatiilor de mai sus.Este un brand cu istorie, recunoscut pentru echilibrul pe care il ofera prin produsele sale.Acesta se distinge prin variantele pe care le propune publicului la o varietate de produse care se disting prin parfumuri si consistente diverse, insa imbogatite de diverse substante chimice.Pentru ca produsele naturiste sunt o optiune la care se recurge din ce in cel mai des, se cade ca si diversii conservanti si substante de pastrare a acestora sa fie selectate responsabil.A fost si unul dintre obiectivele expertilor Manicos, care ofera astazi publicului interesat variante cat mai fidele a plantelor, cuprinse in recipiente speciale.In locul parabenilor, a parfumurilor sintetice cu continut de alergeni, a colorantilor de sinteza, dar si a altor ingrediente sintetice pe care le intalnim in general in cazul cosmeticelor din comert, extractele vegetale sunt alegerea care face diferenta in cazul celor de la Manicos Fiecare lansare a brandului nu a fost decat o demonstratie ca exista interes pentru a gasi alternative, atat prin cosmetice naturale , cat si prin diverse uleiuri si siropuri, deci si extern si intern, care sa sustina sanatatea.Incepand cu 2006, diferitele game de sapun natural lansate de acest producator sunt emblematice in acest sens. Alaturi de cosmeticele produse, iata ca misiunea expertilor de a proportiona calitativ si cantitativ ingredientele naturale, a reusit sa devina pentru ei un reper, aducator de roade.In principiu doua mari linii de produse stau sub umbrela acestui brand si au castigat aprecierea publicului larg. Este vorba despre optiunile 98% naturale sau vegetale. Fiecare in parte are un obiectiv setat: de a avea o eficienta crescuta, de a fi mai benefice decat alternative diverse.Cu siguranta ca un astfel de tel este este atins cu succes de produse variate. Un ulei de corp natural se distinge prin proprietati excelente, care sustin ph-ul natural al pielii.Se vor gasi si astfel de produse in variante diverse, in functie de scop si intrebuintare. Raportarea la proprietatile acestora este necesara intrucat fiecare va actiona diferit asupra corpului.Usor de folosit, produsele de la Manicos sunt ideale in scopuri variate, totul vizand un corp sanatos. Au in continut ingrediente diverse, care sa hidrateze, sa trateze pielea.Desigur, in functie de necesitate, acestea pot ajuta la redobandirea fermitatii, la refacerea tonusului, ajutand si la stimularea colagenului.Dupa interes deci, fiecare se poate orienta dupa produsele care sa le sustina nevoile corporale, interne sau externe. Ritualul de ingrijire este astfel mai sigur si totodata mai placut, mai relaxant.Gama de produse lansate de-a lungul timpului de acest brand a reusit sa ofere satisfactie cu privire la acesta, sustinandu-l cu succes.Incepand de la tot ce tine de ingrijirea tenului si a corpului si pana la ceea ce tine de ingrijirea parului, a mainilor, de exemplu, totul este acoperit de portofoliul acestui magazin naturist.Sapunurile sunt fara nici o indoiala o necesitate, cu atat mai mult in contextul actual al pandemiei de coronavirus, cand nevoia impune spalarea riguroasa a mainilor, pentru a elimina orice urma de microbi, virusi si bacterii de pe suprafata lor.O alegere inspirata si pentru ca lasa pielea catifelata si hidratata sunt diferitele tipuri de sapun transparent semnate Manicos, ce au la baza combinatii de ingrediente precum mierea, laptele, arganul, migdalele, printre altele.Acestea sunt echilibrate ca si compozitie, astfel ca ofera pielii catifelare si rasfat, in completare cu un parfum fin, placut.Sunt o alegere ideala si pentru copii, mai ales in variantele sub forma de figurile atractive. Mai ales acestea vor transforma spalatul pe maini intr-o activitate indragita de cei mici.Portia de natura necesara in fiecare casa este asigurata cu succes de produsele variate de la Manicos, iar cei interesati le pot comanda si in contextul actual, sigur, fara a se expune mediului extern, de pe manicos.ro.