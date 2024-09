Frumusete fara cutit: Diferenta dintre toxina botulinica si acidul hialuronic

Toxina botulinica "sterge" ridurile din jumatatea superioara a fetei, iar pentru restul zonelor in care pielea nu arata asa cum ti-ai dori, medicii iti recomanda niste "cocktail-uri" de substante nutritive pe baza de acid hialuronic. Poti incerca si "terapia vampirilor", daca esti suficient de curajoasa.

In urma acestor tratamente, pielea isi va recapata naturaletea, sustine Oana Octavia Spanu, Medic specialist Dermatolog in cadrul Centrul Medical Academica.

"Pielea uscata, incretita, lipsita de tonus si luminozitate din jurul ochilor, de pe fata, gat, decolteu si maini poate fi improspatata, regenerata si isi poate recapata naturaletea prin introducerea unor cocktail-uri de substante nutritive in baza de acid hialuronic sub forma unor microinjectii in derm, nedureroase si care nu vor lasa semne", a explicat specialistul.

Ce stii despre toxina botulinica?

Desi toxina botulinica "sterge" ridurile de pe frunte, trebuie sa stii are nevoie de o perioada de minim trei-patru zile de la momentul injectarii cu toxina botulinica pana cand ridurile se vor atenua.

"Toxina botulinica este un neuromodulator, adica o substanta care va bloca temporar activitatea muschilor mimicii, va impiedica evidentierea ridurilor create de acestia pe frunte, coltul lateral al ochilor si pe partile laterale ale nasului. Efectul dureaza intre 4 si 6 luni, iar apoi musculatura isi reia activitatea normala", completeaza medicul pentru Business24.

Te tenteaza microinjectiile cu acid hialuronic?

Acidul hialuronic este un constituent natural al organismului uman, iar prezenta lui in tesuturi, inclusiv in piele, incepe sa scada cu inaintarea in varsta, explica Oana Spanu.

Astfel, pielea isi pierde din densitate, din elasticitate, ii scade capacitatea de a retine apa, iar reteaua de colagen si elastina se deterioreaza. Mai mult, datorita expunerii in exces la soare apar petele pigmentare si creeaza un aspect neuniform, spune aceasta.

"Aportul de acid hialuronic in diferite forme de gel sau fluid, creat in laborator, identic cu cel natural, introdus in piele prin manevre rapide si nedureroase, fara riscul de a dezvolta alergii, este esential pentru a mentine sau imbunatati calitatea pielii si a reface volumele faciale pierdute cu trecerea anilor", declara Oana Spanu.

Efectele acestui tip de tratament de intinerire dureaza in functie de zona tratata si de consistenta gelului, de la sase la 18 luni.

"Se prefera folosirea acestor substante temporare in detrimentul celor permanente deoarece se integreaza perfect in tesuturi, se degradeaza natural, nu dau complicatii pe termen lung si nu modifica esential trasaturile chipului, este de parere medicul specialist.

Alternativa: Terapia vampirilor

O modalitate foarte noua de reintinerire a pielii foloseste propriile resurse ale pielii: terapia cu plasma, imbogatita cu factori de crestere, cunoscuta sub numele de "terapia vampirilor" si care se foloseste de foarte multi ani in medicina in regenerarea oaselor, tendoanelor sau gingiei.

"Se recolteaza sange intr-o cantitate redusa, se proceseaza rapid, obtinandu-se o cantitate de plasma concentrata cu factori de crestere si regenerare care se vor introduce in pielea pacientului prin microinjectii si vor stimula procesele naturale de refacere a pielii, prin hidratare si creare de neocolagen pe termen lung", completeaza Oana Spanu.

