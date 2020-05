Istoria Tissot si momente mai putin cunoscute ale brandului elvetian

Sunt multi si cei care cunosc informatii detaliate despre brand. De exemplu, faptul ca a fost infiintat in anul 1853, de Charles Felicien Tissot si fiul sau, Charles Emile.Localitatea in care cei doi au inceput productia se numeste Le Locle.Pe langa faptul ca a ramas locul in care Tissot isi continua activitatea si in ziua de azi, pentru a aduce un omagiu binemeritat locatiei, una dintre colectiile cele mai importante si rafinate poarta denumirea Le Locle.Sloganul Tissot a fost "Innovators by tradition", ceea ce se traduce "Inovatori prin traditie", o descriere perfecta a unei afaceri tata-fiu.In cei peste 165 de ani de existenta, Tissot a-ncercat si a reusit sa ramana un brand de top din categoria sa de pret, inovand si adaptandu-se fiecarui context social. In continuare, veti afla informatii mai putin cunoscute despre brand, alaturi de momentele cheie ale istoriei Tissot.Logo-ul Tissot dateaza din anul 1880. In 1853, anul infiintarii producatorului, in Elvetia nu exista termenul de logo. Dupa aproape 30 de ani, in anul 1880, a fost introdusa o lege care proteja drepturile de brand, acesta fiind si anul in care a fost inregistrat primul logo. De-a lungul a aproape 150 de ani, acesta a suferit numeroase modificari, iar ultima dintre ele a fost efectuata in 1999. "Swiss watches since 1853" este sloganul inregistrat in urma cu mai bine de 20 de ani si care pare sa rezume perfect istoria Tissot.Ca orice producator din acea perioada, Tissot a inceput prin fabricarea ceasurilor de buzunar. Astfel, in 1853 ei au inventat primul ceas de buzunar Dual Time. In 1870 lanseaza modelul Savonette, un ceas de buzunar din aur de 18 karate, destinat oamenilor din inalta societate.Pentru ca timpurile si nevoile oamenilor s-au schimbat de-a lungul anilor, Tissot s-a adaptat si a trecut la productia de ceasuri de mana . Astfel, in 1916 apare primul model Tissot Heritage Banana. Dupa mai bine de 85 de ani, in 2002, brandul aduce un omagiu modelului Banana, prin crearea unei reeditari - Tissot Classic Prince.Unul dintre evenimentele care au marcat istoria ultimului secol a fost Marea Recesiune, din anii 30. Pentru a putea supravietui, doua branduri elvetiene foarte puternice, atat atunci, cat si acum, au realizat fuziunea. Tissot s-a asociat cu "fratele mai scump", Omega, pentru a reusi sa treaca cu bine peste perioada de grava criza economica. Au creat impreuna mai multe modele, care purtau semnatura ambelor branduri. Incepand cu sfarsitul anilor '30, ambii producatori au revenit la propriul business, dar aceasta colaborare a insemnat foarte mult pentru evolutia ulterioara a ceea ce inseamna ceasuri elvetiene si Swiss Made.In 1954, Tissot inoveaza din nou si lanseaza Tissot Navigator - primul ceas de mana automatic cu afisarea orei pe 24 de fuse orare. O revolutie din punct de vedere tehnologic, care pune Tissot in randul pionierilor orologeriei. In acelasi timp, brandul investeste mult in capitolul marketing, reusind sa aiba filme de prezentare in cinematografe. Pentru inceput filmele erau prezentate in limba franceza, dar in curand au reusit sa faca variante in diferite limbi, inclusiv chineza, pentru a putea patrunde in pietele din intreaga lume.In prezent, Tissot are contracte de sponsorizare cu multe evenimente sportive si este cronometrul oficial pentru evenimente precum Turul Frantei sau diferite turnee de tenis. Istoria colaborarii dintre Tissot si sport a inceput in 1957, atunci cand Harry Zweifel, campion national elvetian de curse automobilistice, a trimis catre brand o poza cu ceasul Tissot pe care il poarta la fiecare cursa. Astfel a inceput o colaborare care avea sa dureze peste jumatate de secol.In 1968, celebrul pilot sud American Henry Bradley a decis sa-si scrie numele Tissot pe masina din cursa din pura pasiune pentru ceasul sau Tissot PR 516.Adevarata implicare in cursele auto a inceput in anul 1973, atunci cand au Tissot a sponsorizat Alpine la raliul de la Monte Carlo. In 1977, Alpine a decis sa intre in Formula 1, iar intre 1977 si 1982, Tissot a fost sponsorul celor de la Alpine atat in campionatul de Formula 1, cat si in celebra cursa de 24 de ore de la Le Mans. Pentru a marca parteneriatul cu fascinanta lume din Formula 1, Tissot a lansat pe piata modelul F1, in anul 1978. Unul dintre oamenii extrem de cunoscuti in lumea curselor auto, Colin Chapman, cel care a infiintat compania Lotus, a purtat acest model in cursele sale. Bineinteles, in urmatoarea perioada, Tissot a devenit partener pentru firma Lotus.In 1987, este lansat Tissot Martini Racing, un ceas dedicat tot formulei 1, cu aspect modern si cronograf care putea masura 1/10 secunde. In sezoanele 1993 si 1994, Tissot a semnat un parteneriat cu nou infiintata Sauber Mercedes, pilotul principal fiind Heinz Harald Frentzen, unul dintre cei mai talentati piloti din acea perioada.Istoria Tissot nu cuprinde doar momente de succes. Un proiect mai putin reusit a fost Tissot Astrolon. Lansat in 1971, modelul Astrolon a fost primul ceas mecanic realizat integral din plastic. Ideea de a crea un ceas din plastic exista inca din 1952, atunci cand Edouard Louis Tissot a pus pe hartie acest plan. Desi o idee revolutionara (lucru demonstrat de Swatch, incepand cu anul 1983), se pare ca Astrolon a fost putin prea futuristic pentru perioada in care a fost lansat. Din acest motiv, pentru primii 5 ani, au reusit sa vanda doar 15.000 de bucati pe an, iar la sfarsitul lui 1976 inca aveau un stoc de 500.000 de bucati, pe care a trebuit sa le sacrifice. Totusi, pionieratul pentru ceasurile de plastic a inceput, iar Swatch au fost cei care, incepand cu 1983, au devenit celebri datorita ceasurilor din plastic. Si, asa cum puteti ghici, inspiratie principala pentru ceasurile Swatch a fost Tissot Astrolon!Din categoria ceasurile atipice, putem enumera si Tissot Rock Watch. Tissot nu a incetat niciodata sa iasa din tipare, motiv pentru care, in 1985, au creat Rock Watch - un ceas realizat din roci montane din mai multe zone ale lumii. Pretul unui astfel de produs incepea de la 195 de dolari in Statele Unite si 300 de franci elvetieni in Europa. Productia a fost oprita in 2006, timp in care Tissot a vandut peste jumatate de milion de ceasuri din gama Rock WatchAnul 1985 marcheaza si devenirea Tissot membru al Swatch Group, cel mai mare distribuitor de ceasuri din lume. Anii ce au urmat reprezinta noi inovatii pentru Tissot, care lanseaza, pe langa Rock Watch, si colectiile Pearl Watch (un ceas dedicate in special doamnelor, cu cadran perlat) - 1988 si Wood Watch - un ceas realizat din lemn - in anul 1989. Totusi, anul 1989 avea sa fie unul revolutionar, prin introducerea modelului T-Touch. T-Touch a fost noua tehnologie a mileniului, patentata de Tissot, care active functiile ceasului prin atingerea geamului cristal safir tactil. In 2020 il putem numi stramosul ceasurilor smart!Tissot se mandreste cu istoricul sau in ceea ce priveste atentia pe care a oferit-o femeilor. Intr-o perioada in care barbatii aveau puterea de decizie, Tissot a gandit avangardist si a creat o linie de ceasuri dedicata femeilor, in paralel cu ceasurile de buzunar pentru barbate, ei au dezvoltat si o serie de modele de ceasuri pandantiv, pentru femei. Sarah Bernhardt, cunoscuta actrita franceza din anii 1900, se numara printre celebritatile vremii care au purtat ceasuri Tissot.Inceputului secolului 20 marcheaza si aparitia primelor ceasuri de mana pentru femei, in paralel cu cele dedicate barbatilor. In anii 1940 si 1950, Tissot avea o gama foarte variata de ceasuri de dama si, prin intermediul filmuletelor si a marketingului, se adresa direct "femeilor de astazi". Popularitatea pentru ceasurile de dama Tissot a crescut si datorita faptului ca celebritati, precum cantareata de opera Carmen Miranda, au inceput sa poarte ceasurile Tissot, convinse de calitatea brandului.In anii 1960 si 1970, Tissot a produs diferite modele de ceasuri de dama, punand accent pe cele placate cu aur sau cu diamante. Tot in aceasta perioada, Tissot a inceput colaborarea cu diferiti designeri internationali, pentru a se adresa unei game cat mai variate de public feminin. Asa cum mentionam mai sus, in anii '80 Tissot a lansat Rock Watch si Pearl Watch, modele dedicate femeilor care doreau sa poarte o bijuterie altfel. Pana in prezent, Tissot a continuat sa lanseze noi colectii de ceasuri de dama si sa impresioneze prin calitatea oferita.De-a lungul istoriei, Tissot a lansat multe modele aniversare, asa cum este si Tissot Heritage in 2003, model care aniverseaza 150 de ani de existenta a brandului. In anul urmator, este introdus pe piata Tissot Navigator, un model care poate indica ora in 150 de tari ale lumii. Anii 2008 si 2009 au insemnat lansarea noilor modele T-Touch si Sea-Touch, iar in 2012 apare Tissot Powermatic 80 - un ceas automatic cu o autonomie impresionanta de 80 de ore.Romania se poate mandri cu faptul ca face parte din istoria de inovatie a Tissot. In 2018, pentru a marca 100 de ani de la Marea Unire, Tissot lanseaza modelul "Stejarul", dedicat special unui eveniment cu o insemnatate atat de puternica pentru romani.Tissot a demonstrat, in cei peste 165 de ani de existenta, ca este un brand care se adapteaza, inoveaza si se ridica mereu la nivelul asteptarilor. Alegand un ceas Tissot, investiti intr-un obiect de valoare, care isi pastreaza si chiar mareste valoarea in timp. Pentru a vizualiza toate colectiile actuale ale brandului, puteti accesa WatchShop.ro , reseller autorizat al ceasurilor Tissot in Romania!