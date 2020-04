Articole vestimentare de baza in garderoba copilului tau

Iata care sunt articolele vestimentare de baza care nu trebuie sa le lipseasca celor mici.Pentru bebelusi, cele mai importante articole din garderoba sunt body-urile, pe care le poti achizitiona in toate culorile! De regula, body-urile se prind cu ajutorul capselor, in partea de jos sau sunt dintr-o bucata. Modelele cu capse sunt ideale atunci cand trebuie sa schimbi scutecele murdare ale bebelusilor si faciliteaza si imbracarea celor mici.Fiecare fetita sau baietel, indiferent de varsta, trebuie sa aiba cateva perechi de blugi. Acestia pot fi usor de asortat cu camasi, bluzite elegante sau tricouri, indiferent de anotimp si protejeaza picioarele micutului, atunci cand se plimba prin parc sau se joaca cu animalul de companie.Vrei sa iesi cu cel mic la o plimbare in parc sau la padure? Imbraca-l cu o tinuta sport, care sa-l faca sa se simta confortabil. Treningul reprezinta alegerea perfecta in acest sens, cu o pereche de pantofi sport. In plus, o bluza de trening cu fermoar poate fi folosita si cand copilul se imbraca in blugi sau intr-o fustita, in cazul fetitelor.Pelerina sau hanoracul cu gluga impermeabila reprezinta un alt articol de nelipsit din garderoba copiilor, pentru a-i proteja de vremea neplacuta. Din fericire, magazinele pentru copii detin o gama variata de accesorii in acest sens, de la pelerine de ploaie pana la cizme de cauciuc sau cizme cu blana pentru iarna. Nu uita nici de gecile groase si subtiri, pe care copiii trebuie sa le aiba in garderoba, in functie de anotimp.Orice garderoba de fetita trebuie sa includa rochite elegante, cu volanase si dantela. Pentru ca fetitele sunt cochete de mici, da-le voie sa-si aleaga rochii in culorile preferate, care sa le fie pe plac! Chiar daca nu le vor purta in fiecare zi, rochiile sunt potrivite pentru petreceri sau pentru mici parade de moda, prin casa.Pentru sezonul rece, hanoracul si bluzele groase sunt indispensabile celor mici. Opteaza pentru modele care sunt prevazute cu nasturi sau capse la nivelul gatului, astfel incat copiii sa nu simta vreun disconfort. Acestea pot fi purtate sub geci, jachete sau paltoane, astfel incat sa tina de cald copiilor atunci cand ii scoti afara.Pijamalele confortabile, calduroase si pufoase ii ajuta pe copii sa aiba un somn linistit si sa se pregateasca de culcare, dupa baia de seara. Cumpara cateva perechi de pijamale confortabile, alaturi de papuci si halat de baie.Indiferent de varsta, caciulitele sunt obligatorii pentru copii in sezonul rece. Alege caciuli mai groase, imblanite, care sa se muleze pe cap si sa-i protejeze foarte bine de frig. Palariutele subtiri sau caciulile din bumbac sunt potrivite pentru orice perioada din an.Nu uita de modelele de incaltaminte copii , cu talpa flexibila, cu ajutorul carora sa mearga corect, fara prea mare efort. Pentru copiii de varsta mai mica, alege si incaltaminte sub glezna, care sa nu ii incorseteze in timpul mersului. In caz contrar, daca optezi pentru ghete sau pantofi care le tin gleznele fixe, le vei ingreuna mersul iar muschii nu se vor dezvolta corect.Cumpara si incaltaminte care le lasa copiilor picioarele sa respire, din piele sau din panza. Poti opta pentru pantofi de primavara pentru copii , indiferent daca vorbim despre sneakersi, tenisi, balerini sau pantofi eleganti.Pentru zi cu zi, incaltamintea sport este ideala, fiind potrivita pentru scoala, parc sau locul de joaca. Daca baietii vor prefera incaltamintea in nuante usor mai inchise, fetitele sunt atrase de pantofi in nuante de roz sau rosu, cu aplicatii clasice.