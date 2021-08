Trackerul GPS, cea mai buna solutie pentru monitorizarea animalului de companie

permit localizarea animalului in timp real;

ajuta in gasirea rapida a animalelor pierdute;

permit setarea unui perimetru de siguranta;

animalele pot fi ferite de pericole, pentru ca, in cazul in care acestea se afla intr-o zona recunoscuta pentru drept periculoasa pentru oameni si animale, se pot lua masuri in timp util;

se poate vedea istoricul traseului animalului.

Solutia o reprezinta acele trackere GPS care au aparut chiar cu acest scop: localizarea animalelor de companie intr-un timp foarte scurt.Un astfel de tracker, cum sunt si cele de calitate superioara din comert , arata ca un breloc ce poate fi atasat de zgarda animalului. In aceasta cutiuta se afla localizatorul GPS care transmite, intr-un telefon, computer sau intr-o tableta date referitoare la locatia animalului, prin intermediul satelitilor GPS si a pozitionarii LBS. Nu exista nicio limita in privinta distantei de urmarire, prin urmare, daca pisica sau cainele se afla in cealalta parte a orasului fata de domiciliul sau nu se pierde conexiunea dintre telefon si tracker.Un tracker GPS este de regula impermeabil, avand in vedere situatiile vitrege in care trebuie sa functioneze - cainii se pot tavali prin nisip, noroi sau apa, asa ca este foarte necesar ca dispozitivele sa fie realizate din materiale rezistente.Trackerele de tip breloc amintite mai sus se pot utiliza chiar si de catre copii sau de batrani care au boli grave (de genul Alzheimer) ce-i fac sa-si piarda memoria si sa nu mai recunoasca drumul spre casa. In acest fel, ei pot fi monitorizati cu precizie ridicata. Printr-o harta Google, persoanele care le au in grija pot vedea in timp real ce zone frecventeaza si care este distanta pana la domiciliu.Trackerele GPS pentru animale mai pot fi disponibile pe piata si sub forma de zgarda, ceea ce le face mai usor de purtat de catre prietenii necuvantatori. Avantajele acestor device-uri sunt asadar unele de maxima importanta in randul posesorilor de animale de companie:In ceea ce priveste perimetrul de siguranta, acesta poate fi setat de fiecare posesor in parte, fie ca este propria curte, gradina sau strada. In cazul in care cainele, pisica sau alt animal de companie care poarta un tracker GPS iese din zona presetata, se trimite o notificare pe telefonul mobil al proprietarului, acesta fiind astfel instiintat ca animalul a depasit zona permisa. Aceasta functie este foarte utila pentru a sti din timp ce se petrece cu animalul si a-l putea recupera rapid, reducandu-se la minim sansele ca acesta sa fie accidentat sau ranit.