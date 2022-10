Din dragostea și grija pentru cățel am început bussines cu accesorii pentru animale

Un număr mare de oameni nu își pot imagina viața fără animale de companie. Cum cele mai comune animale de companie sunt câinii și pisicile, acestea au nevoie de îngrijiri speciale. Al meu este un cocker spaniel, care nu îi plăcea deloc la frizer. Așa că "am adus salonul acasă". Am achiziționat un kit de grooming și am efectuat procedura de tuns acasă. Cum trăim o viață destul de dinamică și plină de angajamente, o să ne ia mai puțin timp să tundem sau periem noi animalul de companie, decât să facem programare, salonul poate fi la capătul celălalt al orașului sau pur și simplu animalul nu se va simți mai confortabil. Căutarea și folosirea diferitelor produse de îngrijire m-a dus cu gândul la faptul că, sigur mai sunt așa cățeluși cărora nu le place să se tundă la salon. Așa mi-a venit ideea de a adăuga o categorie la produsele pentru casă pe care le comercializez, cu scopul de a ajuta și alți oameni care sunt ca mine. Și am avut dreptate, chiar există interes.

Acesta este un kit de tuns și grooming cu aspirator, care atrage firele de păr pentru o plăcere și mai mare, că păstrezi casa curată. Acest model este de la Neabot, model P1 Pro. Include o mulțime de accesorii necesare îngrijirii și relaxării animalului de companie, accesorii cum sunt: perie îngrijire, țesală, mașină de tuns, perie de curățare lăbuțe, duză aspirare, pieptene tăiere (6, 12, 18, 24 mm).

Bineînțeles, că după acestă achiziție a mai urmat și altele. Că trăim într-o lume automatizată și cu grija să nu uităm ceva, cum ar fi să uităm de hrana și apă. Acestea sunt:

Smart dispenserul de hrană cu aplicație mobilă și cameră HD

Acest smart dispenser alimentează cupa animalului dvs. de companie cu cantitatea, numărul de porții, conform graficului dat de dvs. din aplicația mobilă.

Dispenser automat de apă care permite animalului dvs. de companie să consume întotdeauna apă curată și proaspătă!

Cum am specificat și mai sus, comercializez produse pentru casă, aparate pentru curățenie. În ultimii ani sunt foarte căutate dispozitivele automatizate pentru curățenie cum sunt roboții pentru podea, ferestre și purificatoarele de aer. Când am început această afacere, am căutat și testat cele mai bune produse, la prețuri accesibile. În plus comercializării acestor produse și consumabile aferente lor, oferim service și consultanță atât pe perioada garanției, cât și în afara ei. De asemenea, un lucru nu de neglijat, este ușurința cu care sunt folosite, datorită manualelor și aplicațiilor în limba română, iar majoritatea roboților au telecomandă, pentru că ne-am gândit la orice categorie de utilizatori. Hit pentru piața din România sunt roboții de curățare geamuri de la HOBOT, un brand din Taiwan, care sunt mereu în căutarea de tehnologii noi, după cum o arată și număr de invenții brevetate și medalii câștigate, din diferite expoziții. Ultimul model robot curățare geamuri de la dânșii este HOBOT 2S, cel mai bun robot până la acest moment pe care l-am testat. Aspiratoarele robot de la HOBOT, la fel sunt "îmbunătățite cu invenții" pentru a ajuta gospodinele cu privire la partea curățării cu mopul. Aspiratoarele LEGEE fac atât aspirarea, cât și ștergerea cu mop, simultan.

O altă marcă de aspiratoare robot care are succes având în vedere raportul calitate/preț este MAGNUM. Cu o putere mare de aspirație, ridică praful fin de pe podea, urmând ca lunile următoare să apară pe piață MAGNUM Max cu stație de auto-golire.

Alegerea roboților o facem întotdeauna din prisma dorințelor clienților: cu stație de auto-golire și laser încorporat să poată intra sub mobilă Neabot NoMo Q11, TECBOT M1 primul robot cu spălare (rola mop se auto clătește în timpul curățării și se ridică când se urcă pe covor), să urce covoare MAGNUM, pentru podele fără covoare și praguri înalte LEGEE 7, aspirare sub perdele și ridicare mop pe covor LEGEE D7.

Despre purificatoarele de aer OBERON vă pot spune că nu au bază de comparație, 99% din utilizatori fiind foarte mulțumiți și consider că fiecare locuință are nevoie de un purificator de aer. Și nu doar locuințele am echipat cu asemenea aparate, ci și instituții, școli, grădinițe, cabinete medicale și altele.

Mai multe detalii și produse vizitați site-ul www.dedal-robot.ro.

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.