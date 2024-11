Libra Bank a deschis a doua sucursala in Ploiesti

Libra Bank a deschis recent a doua sucursala in Ploiesti, denumita sucursala Mihai Viteazul si situata pe Bulevardul Republicii. Extinderea Libra Bank in Ploiesti este un pas firesc in strategia de dezvoltare a bancii, ce vizeaza centrele cu potential economic ridicat si vrea sa vina cat mai mult in intampinarea nevoilor clientilor sai.

A"Numarul mare de ploiesteni care au devenit clienti ai Libra Bank, de anul trecut cand a fost deschisa prima sucursala in Ploiesti si pana in prezent, confirma increderea si multumirea clientilor fata de produsele si serviciile oferite de bancaA", a declarat Axel Hummel, Presedintele Libra Bank.

Prezenta Libra Bank in Ploiesti inseamna pentru orice locuitor al orasului o posibilitate in plus de a-si alege produsele si serviciile care se potrivesc cel mai bine necesitatilor sale financiare. Clientii sucursalelor din Ploiesti pot beneficia acum de dobanzile stabile si deosebit de avantajoase, pe care Libra Bank le ofera la depozitele la termen, ce pot ajunge pana la 8 % pe an.

Libra Bank continua strategia de extindere teritoriala, prin deschiderea altor doua noi sucursale, ajungand astfel la un numar total de 20 de sucursale. Noile sucursale ce urmeaza a fi deschise sunt situate in Bucuresti si respectiv in Oradea, pregatirile pentru inaugurarea lor fiind pe ultima suta de metri.

Toate noile sucursale Libra Bank vin in intampinarea nevoilor financiare, atat ale clientilor persoane fizice, din orasele si zonele respective, cat si ale companiilor si reprezentantilor profesiilor liberale. Pentru toate aceste categorii de clienti, banca a creat servicii si produse dedicate.

A"Convingerea noastra este ca succesul si performanta in mediul bancar se realizeaza nu doar prin oferirea de servicii de calitate ci, mai ales, prin construirea unor parteneriate financiare de lunga durata cu clientii nostri. De aceea, Libra Bank este mai mult decat o institutie, este un partener financiar care te asculta, te intelege si iti ofera solutiile financiare cele mai potriviteA", sustine Axel Hummel, Presedintele Libra Bank.

