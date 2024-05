Lenovo lansează soluția cibernetică Cyber Resiliency as a Service (CRaaS) bazată pe inteligență artificială. Cum vrea să protejeze companiile

Lenovo a anunțat lansarea noii soluții Cyber Resiliency as a Service (CRaaS), bazată pe inteligența artificială (AI). Această soluție valorifică datele telemetrice ale dispozitivelor Lenovo și portofoliul de software de securitate Microsoft, inclusiv Microsoft Copilot for Security și Defender for Endpoint.

Prin utilizarea rutinelor AI care oferă protecție pe mai multe niveluri, CRaaS integrează o vizibilitate sporită în ceea ce privește protecția cibernetică, detecția, reacția și redresarea în cazul unui atac. Astfel, soluția ajută clienții să folosească mai sigur dispozitivele la nivel de dispozitive, utilizatori, aplicații, date, rețele și servicii cloud, contribuind la menținerea continuității activității în eventualitatea unor atacuri cibernetice.

Securitatea cibernetică rămâne o prioritate majoră pentru liderii de afaceri, pe fondul unor tendințe precum trecerea la modul de lucru hibrid, creșterea adoptării inteligenței artificiale și volumul tot mai mare de date și dispozitive. În cea de-a treia ediție a sondajului anual global realizat de Lenovo în rândul Chief Information Officers (CIO), 51% dintre respondenți au declarat că securitatea cibernetică este o prioritate de top pentru departamentul IT, iar 65% au menționat gestionarea confidențialității și securității datelor ca fiind o provocare majoră.

Beneficiile CRaaS pentru companii

Adoptarea unui serviciu administrat de reziliență cibernetică, cum este Lenovo CRaaS, contribuie la îmbunătățirea productivității și la eficientizarea activității companiei. Acest serviciu reduce sarcinile laborioase și consumatoare de timp ale personalului IT, contribuind astfel la scăderea costurilor generale. Având în vedere numărul mare de instrumente de securitate disponibile, multe companii combină soluții disparate pentru a crea o arhitectură de securitate coerentă.

Lenovo CRaaS oferă o soluție integrată și completă de protecție cibernetică, gestionată de experți din industrie, utilizând cele mai bune practici în materie de control critic.

Lenovo CRaaS, bazat pe AI, oferă protecție cibernetică end-to-end, fiind un pachet integrat de tehnologii de securitate cibernetică care asigură siguranța și continuitatea afacerilor în fața amenințărilor cibernetice.

