Termenele de acordare a concediilor medicale. Atentie la exceptiile prevazute in legislatie!

Luni, 12 August 2013, ora 16:15
Termenele de acordare a concediilor medicale. Atentie la exceptiile prevazute in legislatie!

Persoanele asigurate in sistemul public de sanatate trebuie sa indeplineasca anumite conditii pentru a avea dreptul si la plata indemnizatiei pentru concediile medicale. Mai mult decat atat, trebuie respectate si cateva reguli de acordare a concediilor medicale pentru a fi in concordanta cu cerintele legislative.

Potrivit OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, persoanele asigurate au dreptul la concedii medicale si la plata indemnizatiei, daca :

- sunt incadrate in munca, desfasoara activitati dependente sau independente,

- desfasoara activitati in functii elective sau sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului,

- se afla in perioada in care beneficiaza de plati din bugetul asigurarilor pentru somaj.

