Stiati ca puteti fi amendat pentru certificatul energetic?

Din luna august 2020, la publicarea unui anunt de inchiriere sau de vanzare a unui imobil, in vederea informarii potentialilor cumparatori sau chiriasi, proprietarul, administratorul sau agentul imobiliar are obligativitatea de a include informatii preluate din certificatul energetic, ne informeaza specialistii de la www.certific.ro Sanctiunile pentru nerespectarea acestei obligatii sunt de maxim 2.500 lei - conform legii 101/2020.Informatiile preluate din certificatul energetic sunt: consumul total specific de energie, indicele de emisii echivalent CO2, consumul total specific de energie din surse regenerabile, clasa energetica.Obligativitatea prezentarii certificatului energetic la contractul de inchiriere si de vanzare a fost introdusa in anul 2013 prin legea 159 pentru modificarea si completarea legii 372 din 2005, privind performanta energetica a cladirilor.Ca urmare, legea 101 - care a intrat in vigoare in acest an - nu aduce un cost in plus proprietarilor de imobile, care erau oricum obligati sa il prezinte in momentul semnarii contractului.Pentru o colaborare simpla pentru intocmirea unui certificat energetic si a unui releveu (releveu stampilat de o persoana autorizata ANCPI sau releveu intocmit de proiectant) puteti sa luati legatura cu un auditor energetic prin site-ul www.certific.ro, indiferent ca aveti nevoie de certificat energetic in Cluj Napoca, Bucuresti, Timisoara, Arad sau Alba Iulia.