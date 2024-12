Schimbarea codului de inregistrare in scopuri de TVA se face din oficiu

Fiscul va inregistra din oficiu persoanele juridice pentru preschimbarea codului de inregistrare ca platitor de TVA in cod de inregistrare in scopuri de TVA, informeaza Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), printr-un comunicat de presa. Codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit persoanelor juridice impozabile va avea, din 1 ianuare 2007, prefixul "RO", urmat de codul de identificare fiscala. Prin urmare, toate societatile platitoare de TVA, inregistrate pina la 31 decembrie, vor trebui sa schimbe codul.

Fiscul a stabilit ca persoanele juridice sa fie inregistrate din oficiu pentru preschimbarea acestui cod, urmand ca organul fiscal competent sa emita certificatul de inregistrare in scopuri de TVA, care va fi transmis prin posta, prin scrisoare recomandata, la domiciliul contribuabilului. Astfel, cetatenii nu trebuie sa se deplaseze la fisc pentru a-si ridica noul certificat si nici la oficiile registrului comertului pentru preschimbarea certificatelor de inregistrare.

In cazul contribuabililor inscrisi in evidenta speciala nu se va efectua incrierea din oficiu. Pentru acestia, organul fiscal solicita prezenta lor la sediul sau, pentru clarificarea situatiei fiscale. Din 1 ianuarie, tuturor celor aflati in evidenta speciala, care nu si-au clarificat situatia fiscala, precum si celor care figureaza pe lista contribuabililor inactivi, aprobata de ANAF, li se va anula, din oficiu, inregistrarea in scopuri de TVA.

Dupa 1 ianuarie 2007, daca persoanele juridice solicita schimbarea certificatului ca urmare a unei modificari de denumire sau de adresa, oficiile registrului comertului vor elibera alte certificate.

