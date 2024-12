Noul Cod de Procedura Civila intra astazi in vigoare. Cu ce va schimba mediul juridic

Noul Cod de Procedura Civila, ce se va aplica incepand de astazi, aduce o serie de schimbari in mediul juridic autohton, obiectivele fiind de a elimina practica neunitara de la nivelul instantelor, precum si de a asigura solutionarea cu rapiditate a cauzelor.

Intrarea in vigoare a actului normativ a fost amanata de nenumarate ori de autoritati, motivul invocat fiind lipsa fondurilor pentru implementarea noului sistem la nivelul instantelor din Romania.

Dupa un an de zile de amanari, Noul Cod de Procedura Civila intra astazi in vigoare, conform Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 4/2013, publicata in Monitorul Oficial nr. 68, din 31 ianuarie 2013.

