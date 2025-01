Facturile statului catre IMM vor fi platite in maxim 30 de zile

Institutiile statului sunt obligate sa plateasca facturile pentru bunurile si serviciile pe care le achizitioneaza de la IMM-uri in termen de 30 de zile calendaristice. Doar in cazuri exceptionale, platile se vor putea intinde pe o perioada de maxim 60 de zile.

Aceste obligatii decurg din Directiva 2011/7/UE privind combaterea intarzierii in efectuarea platilor in tranzactiile comerciale si vor intra in vigoare de la data de 16 martie.

Intreprinderile trebuie sa isi plateasca facturile in termen de 60 de zile calendaristice, cu exceptia cazului in care se stabilesc de comun acord conditii diferite si in cazul in care termenul nu este in mod vadit nefavorabil pentru creditor.

Masura este binevenita pentru operatorii privati, in contextul in care intarzierile frecvente din partea institutiilor statului la plata facturilor genereaza blocaje financiare in serie.

Daca intarzie platile, autoritatilor vor plati dobanzi

Conform noilor reglementari, firmele au automat dreptul sa solicite dobanzi pentru platile intarziate si pot obtine automat o suma minima fixa de 40 euro cu titlu de compensatie pentru costurile de recuperare a sumelor.

De asemenea, societatile pot solicita compensatii pentru toate costurile de recuperare restante rezonabile. Pentru platile intarziate, rata statutara a dobanzii creste la cel putin 8 puncte procentuale peste dobanda de referinta a Bancii Centrale Europene, fara ca autoritatile "vinovate" sa poata stabili o rata sub acest prag.

