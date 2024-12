Cazierul fiscal va fi obligatoriu la cesiunea actiunilor

Potrivit unui proiect de lege, prezentarea certificatului de cazier fiscal va fi obligatorie si la cesiunea partilor sociale sau a actiunilor de catre asociati sau actionari, iar obligatia de transmitere in forma electronica a informatiilor din cazier catre Registrul Comertului va reveni Ministerului Finantelor Publice, si nu persoanelor fizice, asociatiilor familiale si companiilor.Prezentarea certificatului de cazier fiscal este in prezent obligatorie numai la infiintarea societatilor comerciale de catre asociati, actionari si reprezentantii legali desemnati, precum si la solicitarea inscrierii in Registrul asociatiilor si fundatiilor de catre asociatii sau membrii fondatori ai acestora.

De asemenea, cazierul fiscal trebuie prezentat la autorizarea exercitarii unei activitati independente de catre solicitanti, dar in acest caz transmiterea, in format electronic, a informatiilor din cazierul fiscal catre Oficiului National al Registrului Comertului nu va reveni Ministerului Finantelor.

Termenul pentru eliberarea a certificatului de cazier fiscal in regim de urgenta ar putea fi redus de la cinci zile lucratoare la doua zile lucratoare, cu majorarea taxei de urgenta de la 20 lei la 100 lei.

In cazierul fiscal se tine evidenta contribuabililor, persoane fizice si juridice, precum si a asociatilor, actionarilor si reprezentantilor legali ai persoanelor juridice, care au savarsit fapte sanctionate de legile financiare, vamale, precum si cele care privesc disciplina financiara.

