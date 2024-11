Arbitraj vs. proces in instanta: Care este mai avantajos pentru o companie - Interviu Dragne si Asociatii

Printre avantajele pe care o companie le are atunci cand alege procedura de arbitraj in defavoarea unui proces in instanta se numara confidentialitatea si operativitatea, explica Ioana Oprea, Senior Associate Dragne&Asociatii intr-un interviu acordat Business24.

Potrivit avocatului, solutionarea unei dispute prin arbitraj ar trebui sa implice costuri mai mici, intrucat durata procedurii este, ca regula, mai redusa, iar confidentialitatea litigiului fereste partile de eventuale costuri legate de afectarea imaginii companiei.

Cele mai multe arbitraje care se afla pe rolul Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei se afla un numar mare de litigii purtate intre dezvoltatorii proiectelor imobiliare, pe de o parte, si constructorii contractanti, pe de alta parte.

Ne puteti explica, in cateva cuvinte, care sunt diferentele esentiale intre procesul in instanta si arbitraj?

Principala diferenta dintre justitia statala si cea privata consta in faptul ca aceasta din urma confera partilor libertatea de a alege, inca de la semnarea contractului, potrivit vointei lor, legea sau sistemul de drept care va guverna atat conventiile incheiate de ele, cat si modul de solutionare a eventualelor dispute. De altfel, acesta este si motivul pentru care justitia privata este, in general, o optiune pentru companiile nationale sau internationale.

Cu alte cuvinte, arbitrajul confera partilor posibilitatea sa isi desemneze, prin conventia arbitrala, nu doar regulile generale pe baza carora se va desfasura procesul dintre ele, ci si arbitrii/specialistii care vor pronunta hotararea, care este obligatorie pentru parti. Acest lucru nu este permis in fata instantelor statale.

Astfel, ca efect al alegerii acestei modalitati de solutionare a unei dispute, dupa declansarea conflictului si demararea procedurii arbitrale, fiecare parte isi va putea desemna un arbitru independent care sa intre in compunerea completului de judecata. Acesta poate fi o persoana cu renume international, cu o bogata experienta in solutionarea unui anumit tip de litigii civile sau comerciale ori specializat pe o anumita ramura a dreptului.

Alte diferente esentiale intre cele doua moduri de solutionare a litigiilor sunt confidentialitatea si operativitatea ce caracterizeaza, ca regula, procedura arbitrajului, avantaje pe care nu le confera un proces in fata instantelor statale. In aceste conditii, este fireasca alegerea arbitrajului, de vreme ce aceasta permite partilor implicate sa isi mentina afacerile ori conflictele nascute intre ele sub garantia confidentialitatii.

Acest aspect este cu atat mai important cu cat expunerea unei dispute poate genera pierderi iremediabile sau chiar afectarea imaginii unei companii, pe termen mediu sau lung. Spre deosebire de arbitraj, in procedura statala, partile nu vor putea beneficia de avantajul confidentialitatii.

Ca regula, incheierea unei conventii arbitrale clare ar trebui sa implice o procedura flexibila, eficienta, care sa permita solutionarea unui litigiu potrivit regulilor si de catre arbitrii desemnati de parti, intr-un timp redus si cu costuri mai mici decat cele ocazionate de solutionarea litigiilor in fata instantelor statale.

Cu toate acestea, exista reguli arbitrale, cum ar fi noile reguli introduse de Curtea de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei la inceputul anului 2012, care nu mai permit partilor sa isi desemneze arbitrii. De asemenea, pot exista si diverse situatii in care arbitrajul sa se desfasoare pe o perioada mai lunga de timp, in functie de complexitatea respectivei cauze, de necesitatea efectuarii unor expertize multiple sau dificile, dar si in functie de atitudinea partilor. Acestea pot complica procedura prin administrarea unor probe inutile ori prin formularea unor cereri multiple cu scopul de a tergiversa solutionarea litigiului.

Care ar fi avantajele, pentru o companie, sa aleaga un arbitru pentru solutionarea unui conflict?

Principalul avantaj al desemnarii unui arbitru pentru solutionarea unei dispute este acela ca fiecare parte poate alege persoana ce intruneste calitatile dorite sau necesare pentru solutionarea conflictului. Ca regula, arbitrii sunt specialisti independenti, cu o vasta experienta in domeniul arbitrajului, dar si in solutionarea unor diverse tipuri de dispute, putand fi specializati in anumite materii cum ar fi constructiile, comertul international, etc.

Astfel, fiecare parte are garantia competentei arbitrului, nu doar din punct de vedere profesional, ci si in ceea ce priveste integritatea necesara pronuntarii unor hotarari obligatorii pentru parti. Aceste hotarari nu mai pot fi supuse controlului judiciar, decat in anumite cazuri expres prevazute de lege.

Din punct de vedere al costurilor, ce este mai avantajos pentru o companie, procesul in instanta sau arbitrajul? Ce costuri implica cel de-al doilea?

Ambele proceduri presupun suportarea unor costuri de catre parti. Aceste costuri sunt generate, in principal, de taxele judiciare, respectiv arbitrale, stabilite prin lege ori prin regulamentele curtilor de arbitraj, precum si de onorariile expertilor si avocatilor alesi de parti. Toate aceste costuri directe pot fi sporite de costurile indirecte ocazionate de aceste proceduri.

In principiu, solutionarea unei dispute prin arbitraj ar trebui sa implice costuri mai mici, intrucat durata procedurii este, ca regula, mai redusa, iar confidentialitatea litigiului fereste partile de eventuale pierderi ireparabile cauzate de expunerea conflictului sau de afectarea imaginii companiei.

Ce cazuri se preteaza mai bine arbitrajului?

Exista o multitudine de cauze ce pot fi supuse arbitrajului, fie el intern sau international, insa, pentru a raspunde la aceasta intrebare, ma voi raporta doar la dispozitiile legale prevazute de dreptul nostru intern. Acesta permite solutionarea prin arbitraj a oricaror litigii patrimoniale ce privesc drepturi sau obligatii asupra carora partile pot tranzactiona.

Printre litigiile ce pot fi solutionate prin arbitraj se regasesc actiunile in raspundere contractuala, cele avand ca obiect pretentii decurgand din diverse raporturi juridice ori cele prin care se urmareste constatarea nulitatii, rezilierii sau rezolutiunii unui contract, dar si multe altele.

Ca exemplu, am constatat ca pe rolul Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei se afla un numar mare de litigii purtate intre dezvoltatorii proiectelor imobiliare, pe de o parte, si constructorii contractanti, pe de alta parte. Aceste dispute sunt in crestere ca urmare a crizei imobiliare din ultimii ani.

Asa cum am mai spus, exista si anumite tipuri de cauze sau proceduri speciale reglementate de Codul de procedura civila ce nu pot fi solutionate prin arbitraj. Printre acestea se afla litigii privind capacitatea sau starea persoanelor, ori litigii privind dreptul familiei, cum ar fi divorturile sau dosarele avand ca obiect exercitarea autoritatii parintesti fata de copiii minori.

