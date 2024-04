Varsta de pensionare a femeilor va fi egalizata cu cea a barbatilor, la 65 de ani, cel tarziu in 2020. Asa prevad directivele Uniunii Europene pentru tarile membre.In acest moment femeile se pensioneaza la 55 de ani si barbatii la 65.

Ministrul Gheorghe Barbu vorbea in toamna anului trecut de necesitatea majorarii varstei de pensionare a femeilor. Sociologii fac an de an cercetari demografice si observa necesitatea luarii acestei masuri.

Realitatea TV

