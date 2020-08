Cine poate obtine alocatia Kindergeld si cum?

Kindergeld-ul

Alocatia

De regula, cetatenii UE - inclusiv romanii - stabiliti in Germania pot obtine alocatia pentru copii, indiferent daca au un permis de rezidenta sau un permis de sedere. Insa, asa cum precizeaza expertul din portal, "solicitantii cu statutul de rezident au o sansa mult mai mare pentru un rezultat pozitiv in ceea ce priveste acordarea alocatiei Kindergeld".Deoarece sumele oferite de statul german pot constitui un ajutor semnificativ pentru bugetul familial, merita sa va ganditi la acest pas. O alta conditie de retinut este sa aveti un numar de identificare fiscala acordat de catre Oficiul Federal Central pentru Impozite, care va fi verificat in timpul procedurii de catre Oficiul pentru familie.Cei care locuiesc in strainatate si nu sunt supusi la plata impozitului cu titlu principal in Germania, pot primi alocatie pentru copii ca ajutor social, daca indeplinesc o serie de conditii, detaliate inPana de curand, de Kindergeld au putut beneficia cetatenii strainii fara loc de munca in Germania, inregistrati ca persoane in cautarea unui serviciu., doar persoanele care lucreaza in Germania si pot atesta aceasta formal au drept la ajutor financiar de stat.Partea buna a acestei situatii este ca nu numai romanii care lucreaza la angajatorii germani au aceasta oportunitate, ci si cei care sunt delegati in Germania de catre un angajator roman. Trebuie subliniat ca doar unul dintre parinti poate fi beneficiarul - de obicei, este cel cu care copilul locuieste in mod stabil.Daca parintii si copiii locuiesc impreuna cu bunici, pot sa realizeze un transfer de drept la alocatie in favoarea unuia dintre bunici, cu conditia ca acesta sa locuiasca in gospodarie comuna cu copilul si parintii lui. Oficiul pentru alocatii pentru copii trebuie informat in scris cu privire la aceasta decizie.Varsta:se acorda pentru copiii pana la 18 ani, fara conditii suplimentare sau, daca tanarul este in timpul formatiei profesionale, pana la 25 de ani. Este vorba nu numai de studii universitare, ci de orice forma de pregatire pentru executarea meseriei - alocatia este platita pana la examenul final.Copilul poate beneficia de Kindergeld, de asemenea, in cazul in care - dupa ce a implinit 18 ani - se angajeaza in diferitele forme de voluntariat. Participantul programului Erasmus + are dreptul la alocatia pentru 12 luni. Copilul care nu a reusit sa-si gaseasca primul job poate beneficia de alocatia Kindergeld, daca este inregistrat intr-o agentie publica de ocupare a fortei de munca intr-un stat membru al UE, al Spatiului Economic European sau din Elvetia.tanarul cu varsta de peste 25 de ani poate beneficia, de asemenea, de aceasta forma de ajutor. Domiciliul: Locul de resedinta al copilului nu influenteaza decizia - acesta poate locui in Germania, precum si in afara granitelor ei.Pentru a primitrebuie sa intreprindeti anumite demersuri - o puteti face personal sau prin reprezentant. Pentru inceput, trebuie sa colectati toate actele si datele necesare. Asa cum atrage atentia, acestea trebuie sa fie complete si corecte.Pasul urmator este sa completati in intregime si sa semnati(cate unul/una pentru fiecare copil), disponibile in limba romana. Acestea trebuie insotite de copiile certificatelor emise de angajator, ale actelor de OSC sau ale adeverintelor medicale in cazul unui copil cu handicap.In cazul copilului cu varsta mai mare de 18 ani, sunt indispensabile si documentele care atesta continuarea studiilor sau indeplinirea celorlalte conditii mentionate mai sus. Documentele emise in limba romana trebuie traduse de catre traducator autorizat roman-german. De ce este indicat sa atasati copii ale documentelor?Oficiul pastreaza documentatia in forma electronica si actele in forma traditionala sunt distruse in mod sistematic, la scurt timp dupa digitalizare. Odata dosarul completat, acesta trebuie trimis prin posta sau prin fax la institutia locala. Pentru copiii nou-nascuti cererea poate fi depusa. Atentie: nu este posibil sa faceti solicitare prin telefon sau e-mail!- lista completa cu explicatii poate fi gasita in acest link. Cu toate conditiile si restrictiile de mai sus, cum informeaza, numarul copiilor carora li s-a acordat Kindergeld in anul 2019 a fost de 3,16 milioane de copii de origine non-germana, ceea ce constituie un nou record.Daca doriti sa va alaturati grupului celor care au reusit sa beneficieze de aceasta oportunitate, cititi si: