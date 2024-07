Legea contra ''concertarii'' actionarilor SIF nu poate fi aplicata

Incepe sa se stinga emotia provocata pietei de capital de Camera Deputatilor, pentru ca specialistii pietei au realizat intre timp ca legea contra concentrarii si concertarii la SIF-uri este, nu doar abuziva, ci si neaplicabila.Dupa aproape o luna de dezbateri publice in jurul subiectului, Camera Deputatilor a aprobat marti un proiect legislativ prin care actionarii SIF-urilor care actioneaza in legatura (concertat) trebuie sa-si vinda actiunile care, insumate, depasesc 1% din capitalul social al unui SIF.

Piata de capital a reactionat revoltata ca deputatii nu au luat in seama concluziile dezbaterii publice, care recomandau sa fie limitat la 1% doar dreptul de vot, dar nu si detinerea concertata. Bursa de Valori a fost silita sa suspende tranzactiile cu actiuni SIF, pentru ca preturile s-au prabusit vertiginos.

Trei zile dupa acea data, specialistii pietei s-au calmat, zimbind ironic - legea Camerei Deputatilor nu poate fi aplicata decit intr-o privinta - limitarea votului.

Celelalte doua probleme pe care legea le implica - vinzarea actiunilor din portofoliile excesive si limitarea distribuirii dividendelor corespunzatoare acestor portofolii - ramin fara solutie, chiar daca legea o cere. Defectul ei este ca nu stabileste cum (si nici nu poate stabili asta).

De pilda, constatind ca un numar de investitori ar actiona in legatura unii cu altii si ca impreuna ei detin peste 1% din actiunile unui SIF, i-ar fi imposibil oricui - fie el CNVM, administrator SIF, guvern sau deputat - sa aleaga care investitor din grupul concertat sa fie obligat sa vinda si care nu.

Tot asa, nu este posibil sa fie stabilit care investitor din grupul concertat sa primeasca dividend si care nu.

In plus, este greu de crezut ca-si va asuma cineva astfel de decizii daca este o persoana in toate mintile si are de trait mai mult de doua zile. Caci, fatalmente, va fi dat in judecata. Si va pierde.

Dincolo de asta, legea este discutabila si pentru ca indreapta spre aproximatii si subiectivism.

Daca "legatura" dintre persoanele juridice poate fi demonstrata evidentiind, de pilda, actionariatul comun, totusi "legatura" dintre persoanele fizice poate fi atestata numai prin bunavointa lor. Chiar si in cazul unei relatii sot-sotie ori tata-fiu intre investitori, raporturile de stare civila nu garanteaza ca sint purtatori de interese comune, decit daca ei o declara.

Probabil ca in viitorul imediat, CNVM va trebui sa se consulte intens cu SIF-urile ca sa gaseasca norme de aplicare practica a legii. Vor descoperi, insa, ca pot face ceva numai in privinta votului in Adunarile generale ale SIF-urilor. Si vor fi siliti sa tolereze situatii care, acum, sint caracterizate drept ilegale, dar care nu pot fi corectate decit prin masuri... ilegale!

