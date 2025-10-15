Legea prosumatorilor, adoptată de Camera Deputaților. Sebastian Burduja: „Esențială pentru viitorul energiei din țara noastră”

Miercuri, 15 Octombrie 2025, ora 14:25
84 citiri
Legea prosumatorilor, adoptată de Camera Deputaților. Sebastian Burduja: „Esențială pentru viitorul energiei din țara noastră”
Cupola Parlament FOTO: Facebook / Parlamentul Romaniei CAMERA DEPUTATILOR

Camera Deputaţilor a adoptat miercuri, 15 octombrie, Legea prosumatorilor, deputatul PNL Sebastian Burduja afirmând că prin proiectul de lege se redefineşte conceptul de prosumator şi se dă românilor dreptul de a beneficia de energia verde produsă la toate locaţiile.

”Astăzi am susţinut în Parlamentul României o lege esenţială pentru viitorul energiei din ţara noastră. Prin legea adoptată azi redefinim conceptul de prosumator şi dăm românilor dreptul de a beneficia de energia verde produsă la toate locaţiile. Concret, se va putea compensa energia produsă în exces şi pentru alte locuri de consum: dacă avem panouri la o casă, dar avem şi un apartament de bloc, furnizorul va reduce factura de la apartament cu energia produsă la casă”, a scris Sebastian Burduja pe Facebook.

Fostul ministru al Energiei a arătat că prosumatorii sunt, probabil, cei mai mari investitori în energie din ultimii 5 ani.

”Astăzi, România are un sfert de milion de prosumatori, cu o putere instalată de aproape 3.000 MW, echivalentul a 4 reactoare nucleare de la Cernavodă (chiar dacă producţia intermitentă nu poate substitui producţia în bandă). Pe tot parcursul mandatului meu de ministru al energiei am susţinut constant prosumatorii. Am eliminat taxa pe soare anul trecut, aşa cum am promis. Am atras miliarde de EUR pentru autoconsumul energiei, atât pentru instituţii publice, cât şi pentru companii private. Am obţinut fonduri europene nerambursabile pentru peste 1.300 de instituţii publice, majoritatea primării, şi deja mai mult de 900 de proiecte pentru instalarea de sisteme fotovoltaice sunt semnate şi în curs de implementare”, a arătat el.

”Legea de astăzi vine şi în sprijinul comunităţilor locale, pentru că primăriile îşi vor reduce şi mai mult facturile la energie, compensând costurile cu iluminatul public, şcoli sau grădiniţe”, a mai subliniat Burduja.

Potrivit deputatului PNL, ”România Viitorului are nevoie de toate sursele de energie (hidro, nuclear, solar, eolian, gaz, cărbune etc.) şi de energie în 3D: Descentralizată. Digitalizată. Decarbonizată”.

...citeste mai departe despre "Legea prosumatorilor, adoptată de Camera Deputaților. Sebastian Burduja: „Esențială pentru viitorul energiei din țara noastră”" pe Ziare.com

Legea RCA a primit aviz de la Comisia de Buget a Camerei Deputaților în forma originală, a Guvernului Bolojan. Toate amendamentele, respinse
Legea RCA a primit aviz de la Comisia de Buget a Camerei Deputaților în forma originală, a Guvernului Bolojan. Toate amendamentele, respinse
Legea RCA a primit avizul Comisiei pentru buget a Camerei Deputaților, marți, 14 octombrie. Raportul de adoptare a proiectului a vizat doar forma transmisă de Guvern, astfel că amendamentele...
#legea prosumatorului, #Camera Deputatilor, #sebastian burduja , #Stiri Macroeconomie

Curs valutar

1 EUR = 5.0885 RON

0.0006

1 USD = 4.3738 RON

-0.0296
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Prăbușirea ”tigrului Europei”, zeci de mii de concedieri: Românii afectați de criză în acest stat vestic
  2. Lista furnizorilor de energie, după scumpirea facturilor. Cine vinde cel mai ieftin
  3. Semnale de avertizare privind instabilitatea financiară îngrijorează decidenții înaintea reuniunii FMI ANALIZĂ
  4. Luni se deschide o nouă conexiune de drum expres spre autostrada A1. Principalul beneficiar va fi un mare oraș din vestul României
  5. Românii, cea mai mare pondere din Uniunea Europeană a călătoriilor realizate în interiorul propriei țări
  6. Reacția ministrului Finanțelor după decizia S&P privind ratingul de țară. „Direcția economică stabilă pe care o urmăm”
  7. Orașul care a reușit să aducă la zi sistemul centralizat de termoficare. „Au făcut în 10 ani ce Bucureștiul nu reușește de treizeci” VIDEO
  8. Criptomonedele s-au prăbușit cu 400 de miliarde de dolari după declarațiile lui Trump. Piețele se pregătesc pentru haos global
  9. Coaliția de guvernare discută scăderea cu 10% a salariilor. Care sunt angajații vizați de reducere
  10. De ce a crescut brusc cursul euro-leu și cât de sus poate urca moneda unică? „Așa-zisele măsuri de reformă se reduc doar la creșteri de fiscalitate”