Legea perfidă care le-a șters pensionarilor ani de vechime în muncă. Așa au ajuns să ia mai puțini bani: “Ni se vâră pe gât niște minciuni”

După jumătatea lunii august 2024, odată cu implementarea Legii Pensiilor nr. 360/2023 în România, și trimiterea prin poștă a deciziilor de recalculare a pensiilor, au apărut o sumedenie de probleme și inadvertențe care au scos vârstnicii în stradă, îngrijorați că legea care le promisese măriri substanțiale sau chiar dublări ale pensiilor urmează să le taie, de fapt, din veniturile lunare.

Unul dintre aspectele cele mai controversate ale acestui proces a fost faptul că un număr semnificativ de pensionari, estimat la aproximativ 720.000, au primit decizii de recalculare care indicau o scădere a pensiilor lor, în unele cazuri reducerea ajungând la sume de 2.500-3.000 de lei. Dorina Barcari, expert în probleme de salarizare și drepturi de pensie, a explicat pentru Ziare.com, cum au ajuns deciziile de recalculare să arate sume mai mici, iar problema principală se referă la stagiile de cotizare, care au fost eliminate complet în noua Lege a Pensiilor.

Recalcularea a fost realizată automat pentru toți pensionarii, fără a fi nevoie de depunerea unei cereri, iar deciziile au fost comunicate prin Poșta Română în perioada 15-31 august 2024. După ce sute de mii de pensionari au primit documente care arătau că vor urma să primească pensii mai mici și că ani de zile din vechimea lor în muncă au fost șterși din calculul automat, situația a declanșat reacții puternice atât din partea pensionarilor, cât și a politicienilor. Partidul Uniunea Salvați România (USR) a criticat dur guvernul și a cerut rectificarea urgentă a „aberațiilor” din lege și repararea software-ului de recalculare a pensiilor. Criticile au fost îndreptate în special împotriva premierului Marcel Ciolacu, acuzat că nu a reușit să gestioneze corect acest proces și că ar trebui să își asume responsabilitatea pentru dezastrul creat.

Doar o zecime din plângerile depuse de bătrâni au fost asumate de Casa Națională de Pensii

Daniel Baciu, președintele Casei Naționale de Pensii Publice, a încercat să clarifice situația, afirmând că pensiile în plată nu vor scădea, chiar dacă recalcularea ar arăta un cuantum mai mic. Conform declarațiilor sale, în astfel de cazuri, se va păstra cuantumul cel mai avantajos, asigurând astfel că niciun pensionar nu va primi mai puțini bani decât înainte de recalculare.

Daniel Baciu a anunţat joi, 22 august, că din cele 4,1 milioane de decizii de recalculare a pensiei primite, au existat 11.500 de sesizări, însă doar pentru 1.090 de cazuri se impune revizuirea deciziilor de recalculare, un procent de doar 0,024% din total. El a menţionat că până în prezent au fost transmise către pensionari peste 4,1 milioane de decizii.

„Vreau să vă spun că până în prezent au fost transmise către pensionari peste 4,1 milioane de decizii. Este cifra pe care am primit-o de la Compania Naţională Poşta Română. S-a solicitat în guvern ca să dăm o situaţie cu privire la numărul de pensionari care ni s-au adresat în această perioadă, fie prin audienţele pe care colegii mei le-au asigurat zi de zi, fie prin birourile de relaţii cu publicul, existente în fiecare casă teritorială de pensie, fie chiar transmise în format electronic. Vreau să vă spun că aceşti pensionari sunt îndreptăţiţi să primească aceste informaţii şi este normal şi firesc ca în această perioadă să avem o afluenţă mai mare de pensionari la casele teritoriale de pensii, pentru că este o lege nouă, aşa s-a întâmplat de fiecare dată când s-a schimbat o lege în sistemul public şi oamenii sunt dornici să afle toate informaţiile cuprinse în această decizie de recalculare”, a explicat preşedintele Casei Naţionale de Pensii Publice.

Baciu a minimizat, de asemenea, gravitatea situației, explicând că, de fapt, numărul sesizărilor este foarte mic comparativ cu numărul de decizii de recalculare trimise prin poștă: „De vineri, de când am început procesul de transmitere a acestor decizii de pensionare către pensionari, şi până astăzi am avut la nivel naţional un număr de 9.170 de audienţe pe care colegii mei le-au acordat pensionarilor în această perioadă. Pe lângă aceste audienţe am avut sesizări la birourile de relaţii cu publicul, cât şi în formă electronică, încă aproape 2400 de asemenea cerinţe. Dacă vedeţi, este vorba despre 11.500 de persoane care ni s-au adresat în diverse forme în această perioadă. Din aceste 11.500 de persoane am găsit un număr de 1.000 de cazuri, 1.090 de cazuri, în care se impune revizuirea deciziilor de recalculare, reprezentând un procent de 0,024% din aproape 4,6 milioane de decizii pe care le-am emis în prezent. Deci procentul este foarte, foarte mic. Restul pensionarilor care ni s-au adresat la casele teritoriale de pensii au plecat, au fost lămuriţi, puteţi să verificaţi chiar dacă mergem acolo la orice casă teritorială de pensii, veţi vedea că nu mai este niciun pensionar. De obicei avem o afluenţă la prima oră a dimineţii, până la prânz lucrurile se rezolvă. Toată lumea primeşte informaţiile necesare”, a mai transmis acesta.

Realitatea din teren și calculele Guvernului

Procesul de recalculare, care se desfășoară între 1 septembrie 2024 și 1 martie 2025, a fost prezentat de autorități ca o măsură esențială pentru reformarea sistemului de pensii și pentru asigurarea unui tratament mai echitabil al pensionarilor. Cu toate acestea, impactul negativ resimțit de un număr considerabil de pensionari și nemulțumirile exprimate au pus pe jar și mai mult încrederea oamenilor în autorități.

Dorina Barcari, expert în probleme de salarizare și drepturi de pensie, a explicat pentru Ziare.com că prima problemă în schimbarea legii și a recalculării este eliminarea stagiilor de cotizare, iar autoritățile folosesc un limbaj greșit pentru a informa oamenii cu privire la schimbări:

„Este un joc pe care îl practică de mult cei care se joacă cu legea asta. Sunt oameni care nu dețin noțiuni primare și vă dau niște repere ca să îi depistați pe cei care se bagă în problematica asta și nu înțeleg nimic. Sunt toți cei care folosesc niște cuvinte absolut nepotrivite. Unul dintre ele este „avantajele” și „beneficiile” pe care le-au avut pentru pensie unii. Am atras atenția de ani de zile celor care fac parte din Casa Națională de Pensii și din Ministerul Muncii că legile organice nu dau avantaje, dau doar drepturi. Și că avantajele sunt pe plan personal.

Ți le dă acasă familia, dar o lege organică îți dă drepturi. Și drepturile astea, odată obținute, trebuie să fie respectate, nu călcate în picioare și jucate ca la ruletă. Acum ți le dau, acum ți le iau, că nu e alba neagră. Acești domni care s-au băgat în politică și cred că nu trebuie să înțeleagă mare lucru, ei fac ce vor. Au făcut ce au vrut. Iar chestia asta cu stagiile este jocul pe care ei îl practică din 2001 încoace. Au inventat tot felul de denumiri pentru separarea unor stagii. La început nu au făcut mare lucru cu ele, dar acum au început deja să se joace cu ele: să le scoată, să le adune, să le scadă, să le separe, și asta produce zăpăceala”, a punctat expertul.

Dorina Barcari se referă aici la faptul că Legea 360/2023 a eliminat anumite stagii contributive suplimentare care erau recunoscute anterior prin Legea nr. 263/2010. Un exemplu notabil este eliminarea recunoașterii stagiilor de studii universitare ca stagii contributive pentru calculul pensiei. De asemenea, stagiile în care persoanele au beneficiat de concediu medical sau au îndeplinit serviciul militar nu mai sunt considerate contribuții directe la fondul de pensii.

Mai mult, Legea 360/2023, deși nu a eliminat anumite grupe de muncă ca fiind necontributive în sensul clasic al termenului, a redefinit modul în care acestea sunt tratate pentru calculul pensiei. Grupele de muncă, cum ar fi condițiile deosebite și speciale, sunt încă recunoscute, însă legea actuală ajustează modul de calcul al perioadelor suplimentare de cotizare. Din start, regândirea completă a acestor stagii de cotizare suplimentară poate să îi coste pe foarte mulți pensionari ani de vechime în muncă, ce până mai ieri erau considerați valizi pentru calculul pensiei.

„Fiecare am lucrat în grupele de muncă, avem niște stagii suplimentare care se acordă pentru perioadele de grupe în muncă. Aceste stagii suplimentare, acum, pe legea asta, sunt considerate necontributive. În realitate, toți cei care am lucrat în grupe de muncă am plătit impozite mai mari, tocmai ca aceste stagii să fie justificate. Deci ele sunt acoperite de asigurări sociale, nu sunt stagii necontributive, că noi n-am lucrat nici la negru, nici la gri. Am lucrat mai greu. Ce se întâmplă? Se ignoră nomenclatorul de evaluare a condițiilor de muncă”, a explicat expertul.

Dorina Barcari a explicat că este vorba despre un document elaborat în condiții de foarte înalt profesionalism și documentare științifică de experți din medicină a muncii, psihologie, endocrinologie și domeniile care au legătură sau care pot avea legătură cu afecțiuni de muncă. „Acest nomenclator este ignorat pur și simplu. Ni se vâră pe gât niște minciuni, că cei de la Consiliul European au cerut eliminarea grupelor. Este o minciună sfruntată, nu pot să ceară așa ceva pentru că înseamnă să atace drepturi fundamentale. Ei au cerut să se aducă la normal pe cât posibil cât mai multe locuri de muncă, lucru valabil și până în 1990. Dar sunt anumite locuri de muncă care au nevoie de muncă efectivă, fizică, pe care nu putem să îl înlocuim totdeauna cu utilaje, robotizare și alte chestii. Poate fi înlocuit un scafandru cu un batiscaf. Dar nu în toate lucrările. Pentru că sunt anumite lucrări unde batiscaful n-are cum să facă față. Și atunci scafandrul iese din batiscaf ca să finalizeze ce are de făcut. Cum aduci la normal munca sub presiune în pericol maxim, pe fundul mării și așa mai departe? Nu ai cum. Cum aduci la normal munca într-o mină de uraniu? Oricum ai tehnologiza-o și ai face câte elemente tehnologice vrei tu, n-ai cum să anulezi munca fizică.

Deci, oameni nepotriviți, nedocumentați, care nu au noțiuni primare în domeniul respectiv, se apucă să facă legi cu privire la așa ceva. Eu pun problema că noi avem profesori universitari de științe sociologice care puteau să participe la elaborarea legilor. Au fost ocoliți cu grijă și au fost lăsate niște persoane pe care uneori poți să le bănuiești măcar de analfabetism funcțional. Cât poți să le explici acestor oameni și să le detaliezi elemente care țin pe calitatea muncii?”, a punctat Dorina Barcari.

Expertul a sesizat astfel că eliminarea acestor stagii de cotizare suplimentară erau considerate avantaje și beneficii pentru cei aflați în condiții dure de muncă. „Nu sunt nici avantaje, nici beneficii. Sunt drepturi care decurg din calitatea și cerințele muncii. Și în condițiile în care ei au legiferat eliminarea acestor stagii de cotizație, nu pot veni să spună că sunt niște inadvertențe care se vor rezolva”, a explicat Dorina Barcari.

Regândirea din fașă a calculului, de la coeficientul de corecție, la punctele de referință și opacitatea matematicii noii legi

Legea 360/2023, prin care se reglementează de anul acesta pensiile, stabilește, printre altele, și schimbarea modului în care sunt calculate veniturile pensionarilor. Astfel, din septembrie, actualul punct de pensie va fi înlocuit de un punct de referință, determinat prin înmulțirea numărului total de puncte realizat de asigurat cu valoarea punctului de referință.

Valoarea punctului de referință va reprezenta raportul dintre valoarea punctului de pensie și nivelul mediu al stagiilor de cotizare prevăzute de legislația anterioară, respectiv 25, iar prima valoare a punctului de referință este stabilită la 81 de lei.

Numărul total de puncte realizat de asigurat se va obține din însumarea punctajelor anuale și prin împărțirea la 12 a sumei punctajelor lunare realizate într-un an calendaristic, cu numărul de puncte de stabilitate, puncte suplimentare pe care le vor primi cei ce au stagii de cotizare mai mari de 25 de ani. Mai precis, pentru stagiul de cotizare realizat de peste 25 de ani contributivi se va acorda un număr de puncte de stabilitate, astfel:

0,5 puncte - pentru fiecare an realizat peste 25 de ani;0,75 puncte - pentru fiecare an realizat peste 30 de ani;un punct - pentru fiecare an realizat peste 35 ani.

Expertul în probleme de salarizare și drepturi de pensie a explicat că de la bun început recalcularea a fost compromisă începând cu coeficientul de corecție, care nu mai funcționează în tandem cu rata inflației.

„Coeficientul de inflație n-a fost acordat vreo patru ani de zile. Asta a creat o discrepanță, o ruptură foarte mare, o diferențiere foarte mare ca nivel de plată între cei pensionați mai demult și cei pensionați mai devreme. Și asta este tot o hotărâre politică care n-avea ce căuta în aceste drepturi și cu toate astea ei și-au permis să le încalce. Niciun sindicat, niciun ONG, niciun partid din opoziție n-a băgat de seamă. Indexările n-au fost respectate, dar nu indexările asigură o protecție financiară în ceea ce privesc inflația, ci doar raportarea la masa monetară, despre care Banca Națională, Ministrul Finanțelor, Consiliul Fiscal nu vorbesc nimic. Întrebarea este de ce? Pentru că este o realitate. Masa monetară este elementul care previne sau se produce înaintea inflației. Și raportarea asta ar trebui să fie făcută trimestrial. Și atunci, într-adevăr, există protecție. Însă nu se vrea și sunt oameni rupți de niște realități. Niște oameni care nu au noțiuni primare.”, a explicat Dorina Barcari.

În legătură cu noua formulă de calcul, expertul a criticat dur opacitatea punctului de referință: „Când tu vrei să ascunzi niște date, le cumulezi. Pentru că formula inițială era așa: total puncte realizate înmulțit cu valoarea punctului de pensie împărțit la stagiu complet. Au fost scoase din calcul valoarea punctului de pensie și stagiul complet, care au devenit o cifră: acum e 81. De ce? ca să nu le mai verifici. Să nu mai ai posibilitatea să le verifici și să poată să fie modificate cum vor ei la stagiul complet, care totdeauna a intrat în discuție.

Ei la început au vrut să pună ba 32, ba 30, au fost discuții și au lăsat 25 (n.r. stagiul de cotizare) ca să lovească doar pe cei de grupa întâi. Interesul a fost să nu se mai afle, să nu te mai intereseze să nu mai ajungi la noțiunile astea. Și așa au procedat și cu stagiile de cotizare, zăpăcite în toate felurile: stagiu complet, stagiu minim, stagiu asimilat, stagiu suplimentar. Eu am cum să le disting, dar un om normal n-are cum să le înțeleagă, îi trebuie atât de mult să învețe că își termină șapte facultăți. Eu am muncit peste 20 de ani numai asta ca să le înțeleg. Am trăit tot istoricul ăsta ca să-l cunosc că dacă era să mă apuc să le învăț, m-a apucat nebuneala. Dar cum poate un om să înțeleagă prostia aia de decizie”, a încheiat tăios expertul în salarizare.

Ce recurs au pensionarii puși în dificultate de ultimele decizii de recalculare

Dorina Barcari a insistat că oamenii trebuie să facă contestație la primirea noilor decizii în defavoarea lor.

„Oamenii trebuie să facă contestații în scris, nu la audiențe, nu la ghișee fiindcă acolo li se vând vorbe. Vorbe care nu au nicio consistență și pe care ei n-o să le recunoască. Confirmările trebuie astfel făcute în scris, cu confirmare de primire. La 30 de zile de la data din confirmare, se poate deschide acțiune în justiție cu același text. Și mai ales oamenii trebuie să ceară buletinul de calcul, de care ne-a lămurit președintele Casei de Pensii că nu avem nevoie.”

Astfel, opacizarea formulei de calcul a pensiei și eliminarea unui număr ridicat al stagiilor de cotizare ca fiind necontributive a dus la un număr ridicat de decizii de recalculare unde ani întregi de muncă din vechimea pensionarilor au dispărut după recalculare. Potrivit Dorinei Barcari, singura soluție de a combate o nedreptate făcută mai ales oamenilor care au lucrat în condiții grele de muncă va fi însă să continue să lupte, să nu se lase conduși către acceptarea veniturilor mai mici și să găsească cumva energia să conteste documentele primite de la autorități.

