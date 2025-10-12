Legea majoratului online, tot mai aproape de realitate. Până la 16 ani, accesul la servicii online se va face doar cu acord parental

Comisiile juridică, pentru comunicații și de cultură au acordat marți, 30 septembrie, raport favorabil, cu amendamente, propunerii legislative privind majoratul online, prin care minorul, până la împlinirea vârstei de 16 ani, accesează servicii online și creează conturi personale, în nume propriu, numai în baza acordului parental verificabil.

Restricția nu se aplică platformelor online dedicate învățării, autorizate la nivel național de către Ministerul Educației și Cercetării sau la nivel european de către autoritățile competente.

Legea majoratului online, inițiată de un grup de parlamentari PNL, PSD și UDMR, are ca scop instituirea unor măsuri pentru protecția minorilor împotriva conținutului dăunător accesibil prin intermediul serviciilor online, în vederea asigurării dezvoltării fizice, mintale și morale corespunzătoare a acestora.

"Reprezentantul legal al minorului poate solicita furnizorilor de servicii online suspendarea sau radierea contului minorului, precum și restricționarea accesului acestuia la pagini electronice care au conținut dăunător. Acordul parental, suspendarea și/sau radierea contului minorului se realizează la cerere, numai în scris, de către reprezentantul legal al minorului. Cererea se transmite Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), fie în format fizic, fie în format electronic, cu semnătură electronică certificată.

În termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a legii, modalitățile tehnice de acordare a acordului parental, de solicitare a suspendării sau a radierii conturilor minorului, precum și de restricționare a accesului la anumite pagini electronice care au conținut dăunător se stabilesc prin decizie a ANCOM", se arată în propunerea legislativă amendată în comisii.

Potrivit proiectului amendat în comisii, conținut dăunător este considerat "orice conținut scris, audio, video sau imagine vizuală care promovează: alcoolul, băuturile energizante, țigările sau alte produse pe bază de nicotină, medicamente, violența, ura, pornografia, autovătămarea, comportamente dăunătoare sănătății, dependențele, fraudele, discursul instigator la ură, inclusiv pe criterii de rasă, sex, religie, orientare sexuală, exploatarea minorilor sau orice alte forme de conținut care prezintă un risc semnificativ pentru dezvoltarea fizică sau emoțională a minorului".

Serviciul online este definit, în proiect, ca fiind: "orice serviciu furnizat gratuit sau contra cost, la distanță, prin mijloace electronice și la solicitarea individuală a beneficiarului acestuia, incluzând, dar fără a se limita la, platforme de social media, servicii de streaming, comerț electronic, jocuri online, servicii bancare, aplicații mobile și alte interfețe online accesibile utilizatorilor".

"Furnizorul de servicii online utilizate de minori sau despre care furnizorul are cunoștință că unii dintre destinatarii serviciului său sunt minori ia măsuri adecvate și proporționale pentru a proteja minorii, prin proiectarea interfețelor online sau unele părți ale acestora, prin instituirea de filtre și prin adecvarea conținutului, astfel încât să se asigure un grad maxim de confidențialitate, siguranță și securitate pentru minori.

Filtrele și mecanismele electronice nu vor aduce atingere drepturilor copilului la educație, la sănătate, accesului la justiție, la religie și altor drepturi prevăzute de legislația în vigoare. Furnizorilor le este interzisă comunicarea pe interfețele platformelor a oricăror tipuri de conținut cu caracter publicitar, bazate pe crearea de profiluri pentru care se folosesc datele cu caracter personal ale destinatarului serviciului, atunci când destinatarul serviciului este minor. Furnizorii nu sunt obligați să prelucreze date cu caracter personal suplimentare pentru a evalua dacă destinatarul serviciului este minor, dar pot utiliza metode de estimare probabilistică sau pot furniza acces numai după o validare a vârstei în concordanță cu principiile minimizării datelor", mai stipulează propunerea legislativă.

În termen de 180 de zile de la publicarea legii, furnizorii de servicii online vor dispune etichetarea obligatorie a conținutului pe categoriile de vârstă ale utilizatorilor, vor solicita și obține acordul parental pentru conturile deja deschise și utilizate în România, în conformitate cu standardele naționale și europene în materie de protecție a minorilor în mediul digital și vor instala filtre și mecanisme electronice de verificare a identității utilizatorului și, după caz, de blocare a accesului acestora la conținutul restricționat persoanelor cu vârsta de până la 16 ani.

Tot în 180 de zile de la publicarea prezentei legi, conturile pentru care nu s-a prezentat acordul parental se blochează, iar în termen de 120 de zile se radiază.

Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 0,1% și 0,2% din cifra de afaceri la nivel național a furnizorilor de servicii online nerespectarea prevederilor privind furnizarea de servicii online minorului cu vârsta mai mică de 16 ani fără validarea prealabilă a acordului parental și lipsa etichetării conținutului pe categoriile de vârstă ale utilizatorilor.

Lipsa filtrelor și mecanismelor electronice de verificare a identității utilizatorului și neblocarea conturilor pentru care nu s-a prezentat acordul parental se sancționează cu amendă cuprinsă între 0,2% și 0,4% din cifra de afaceri la nivel național a furnizorilor de servicii online.

Și Comisia pentru apărare se va pronunța prin raport asupra acestui proiect, după care Legea majoratului online va intra în dezbaterea plenului Senatului, for legislativ sesizat în acest caz.

