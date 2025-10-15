Legea RCA a primit aviz de la Comisia de Buget a Camerei Deputaților în forma originală, a Guvernului Bolojan. Toate amendamentele, respinse

Legea RCA a primit avizul Comisiei pentru buget a Camerei Deputaților, marți, 14 octombrie.

Raportul de adoptare a proiectului a vizat doar forma transmisă de Guvern, astfel că amendamentele adoptate anterior la Senat în 2024 au fost eliminate automat. Decizia a fost anunțată la doar câteva ore după ce deputații PSD au anunțat că vot vota împotriva amendamentelor.

Deputaţii PSD au anunţat, marţi, printr-un comunicat de presă, că vor vota împotriva amendamentelor depuse la Legea RCA, susţinând că acestea ar „limita drastic” drepturile şi beneficiile asiguraţilor.

„Deputaţii PSD vor vota împotriva amendamentelor depuse la Legea RCA, prin care sunt limitate drastic drepturile şi beneficiile asiguraţilor. PSD consideră că orice intervenţie legislativă în domeniul asigurării obligatorii de răspundere civilă auto trebuie să îşi propună îmbunătăţirea condiţiilor pentru persoanele asigurate, nu o înrăutăţire a lor. Ca atare, PSD va respinge amendamentele introduse la Camera Deputaţilor care ar oferi asiguratorilor o poziţie de forţă în raport cu persoanele asigurate. PSD va susţine transpunerea în legislaţia românească a modificărilor aprobate la nivel european în domeniul asigurărilor de răspundere civilă auto (Directiva 2021/2118/CE)”, se arată în comunicatul PSD.

Comisia pentru buget a Camerei Deputaţilor a adoptat proiectul în forma Guvernului, care este iniţiatorul legii. Acest proiect transpune în legislaţia naţională prevederile Directivei (UE) 2021/2118 a Parlamentului European.

În expunerea de motive, Guvernul precizează că prin acest proiect se extinde definiţia vehiculului, astfel încât obligaţia de asigurare se va raporta la anumite criterii de natură tehnică. În consecinţă, vor intra sub incidenţa asigurării obligatorii şi vehicule care, potrivit legislaţiei naţionale actuale, nu sunt supuse înmatriculării sau înregistrării (precum trotinetele electrice, bicicletele electrice şi alte vehicule similare).

Alte modificări aduse prin acest proiect de lege sunt: reglementarea limitelor minime de despăgubire şi stabilirea referinţei acestora în lei la cursul indicat în directivă, reglementarea limitelor minime de despăgubire şi stabilirea referinţei acestora în lei la cursul indicat în directivă, modalitatea de control a asigurării RCA.

