Leasingul - motivele pentru care poti intelege gresit acest produs bancar

Leasingul este un instrument financiar pe termen mediu sau lung utilizat pentru inchirierea sau achizitionarea de active noi sau second-hand.De-a lungul timpului, au aparut doua tipuri de leasing, cel operational si cel financiar.Leasing-ul financiar este o finantare pe baza de active, deoarece dreptul de proprietate al companiei de leasing asupra activului confera acesteia o garantie suficienta pentru acordarea finantarii, in majoritatea situatiilor.Leasing-ul operational este asemanator cu un contract de inchiriere pe termen lung (peste un an), iar la sfarsitul perioadei contractuale bunul este returnat catre firma de leasing, care are riscul valorificarii acestuia.Putem spune ca, asemenea unui contract de inchiriere, in prim-planul operatiei economice sta, initial, utilizarea obiectelor inchiriate, care pot fi de la masini pana la cladiri, si nu proprietatea asupra acestora. Astfel, tu, ca beneficiar, primesti temporar dreptul de folosinta asupra obiectelor care raman, insa, in proprietatea celui care ofera finantarea in leasing sau care le cumpara pentru a le inchiria, dupa caz.