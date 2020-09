Iustin Paraschiv, Carmistin - Investitii in plina criza economica

Carmistin anunta ca linia sa dedicata productiei de pui urmeaza sa se dezvolte, beneficiind de noi investitii, ceea ce va duce automat la cresterea numarului de locuri de munca.Povestea lui Iustin Paraschiv incepe in anii 2000 cu o mica carmangerie din Mizil. Dupa sase ani, la varsta de 25 de ani, Iustin Paraschiv devenea, conform Top 300 Capital, "cel mai tanar milionar roman", cu o avere estimata la 56 de milioane de dolari, iar astazi Carmistin este unul dintre putinele holdinguri romanesti care integreaza in proportie de 90% lantul de productie agrozootehnic, incepand de la cultivarea cerealelor, productia de furaj, cresterea animalelor (pui, porc, vita) pana la abatorizare, procesare si distributie de produse si preparate din carne (inclusiv in reteaua proprie de retail).In ceea ce priveste Avicarvil, linia destinata productiei de pui a Grupului Carmistin, aceasta produce anual 20.000 de tone de carne de pui, si detine prima ferma de crestere a puilor din Romania care include producerea de energie verde.Brandul sub care sunt comercializate produsele companiei este "LaProvincia", brand care se regaseste si in cele 36 de magazine proprii. Puii sunt hraniti 100% cu furaje naturale si sunt crescuti in ferme izolate din punct de vedere al biosecuritatii, cu toate halele automate si intregul climat computerizat. Astfel este asigurat un mediu sanatos de crestere ce respecta toate standardele impuse de Uniunea Europeana, privind bunastarea animalelor.In acest an, Carmistin a anuntat lansarea unui nou proiect de investitii, in localitatea Scornicesti, judetul Olt, investitie care va crea peste 250 de locuri de munca din momentul inceperii lucrarilor de reconstructie a fermelor.Grupul Carmistin a preluat anul trecut fostele ferme de crestere a puilor Piscani, din Scornicesti, judetul Olt, aflate intr-o stare avansata de degradare si iesite total din activitatea economica de mai bine de 30 de ani. Acum, grupul romanesc planuieste demararea unui proiect de investitii estimat la peste 8 milioane de euro, pentru refacerea, modernizarea si retehnologizarea acestora, precum si punerea lor in functiune sub brandul consacrat LaProvincia." In vederea reconstructiei sunt contractate firme locale, care angreneaza peste 250 de muncitori de la nivel local. Odata cu darea in functie a exploatatiei zootehnice, Grupul Carmistin intentioneaza sa selecteze, instruiasca si angajeze personal din plan local, in vederea desfasurarii de activitati specifice legate de operarea fermelor, ferme ce vor functiona sub brandul cunoscut deja in zona Olteniei - LaProvincia", a declarat Iustin Paraschiv.Fermele de la Piscani nu sunt singura investitie anuntata de Grupul condus de Iustin Paraschiv in ceea ce priveste linia de productie a puilor.In perioada urmatoare, Avicarvil continua proiectele de investitii pentru cresterea capacitatilor din ferme, pana la sfarsitul anului 2020 finalizandu-se lucrarile pentru ferma Prundeni, care va genera o capacitate suplimentara de cca. 1,8 milioane pui/an (crestere de cca. 10%). De asemenea, pana la sfarsitul anului 2021, inca 60 de hale vor fi modernizate.Halele compun avicola Olt aflata in conservare de mai bine de 5 ani si au fost achizitionate anul trecut in baza unei tranzactii de 1.6 milioane Euro. Modernizarea halelor va conduce la o crestere de capacitate de cca. 8.5 milioane pui/an (peste 40 % din capacitatea actuala).In ceea ce priveste productia de carne de pui, Carmistin se mandreste acum cu 22 de milioane de pui crescuti si abatorizati/ an, 14 ferme pui si 2 abatoare (Targu Jiu si Ramnicu Valcea)."In aceasta perioada atat de dificila din cauza pandemiei COVID-19, Grupul se concentreaza pe prezervarea capacitatilor de productie si pastrarea locurilor de munca, facand din sanatatea si bunastarea angajatilor, a comunitatilor si a partenerilor prioritatea numarul unu in orice moment, dar mai ales acum", au mai spus reprezentantii Grupului.Grupul Carmistin are peste 1800 de angajati la nivel national si cuprinde peste 20 de companii grupate in patru divizii de productie - pui, porc, vita si agricultura. Principalele companii sunt Avicarvil, Avirom Plus, Avicarvil Farms, Avicarvil Farming, Avicarvil Food & Distribution, Porcellino Grasso, Agrikilti, Carmistin Trading, Carmistin International, Pajo Agriculture, Tracian Beef s.a.