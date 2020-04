Micile secrete ale unui lider pe care il urmezi neconditionat

Viata unui lider pe care l-ai urma neconditionat are cateva secrete. Sunt exact acele lucruri pe care ei le fac altfel, le gandesc altfel si le pun in practica mereu cu o noua abordare.Poate ca ar fi util sa stii cateva din secretele unui lider. Uneori diferenta dintre un om care urmeaza un lider si cel care are capacitatea de a se face urmat sta in aceste detalii.Jocul este una din cele mai simple si mai utile cai prin care iti stimulezi imaginatia. Iar imaginatia merge mana in mana cu un bun leadership. Asa ca nu trebuie sa te mire daca liderul pe care te bazezi, care te inspira si pe care il asculti aloca periodic timp jocului.Poate fi vorba despre pc-gaming sau despre altfel de jocuri de societate. In mod cert, acestia prefera jocurile de strategie.Sa nu te mire daca unele din marile idei ale unui lider pot sa vina dintr-o situatie aparuta intr-un joc pe calculator. Ceea ce il face, insa, remarcabil este faptul ca nu va deveni niciodata dependent de joc.Este incredibil mecanismul fin care face legatura dintre activitatea fizica si echilibrul psihic. Mai mult, activitatea fizica este cea care stimuleaza creierul.Liderii sunt mereu oameni activi care fac miscare pentru ca asta-i detensioneaza, ii face mai creativi si mai abili in gestionarea conflictelor, ii face mai sociabili si mai comunicativi.La baza este efectul asupra neurotransmitatorilor cerebrali pe care il are activitatea fizica. Creierul unui om care face miscare este fericit!Un lider autentic este mereu o persoana ageabila. Nu poti fi sef atata vreme cat nu ai capacitatea de a atrage oamenii in jurul tau. Or, asta vine si din capacitatea de a percuta la o gluma sau de a spune o gluma.In plus, umorul si replicile care au umor sunt un instrument excelent de comunicare in relatiile interumane. Uneori lucruri neplacute pot fi spuse foarte elegant si sunt mai usor de acceptat daca sunt spuse cu o nota comica.Un ton ironic sau glumet ascuns sub haina seriozitatii poate salva de la agravare situatii delicate, iar un lider se izbeste mereu de astfel de momente.Nu exista om care sa nu greseasca, care sa nu ia decizii eronate, care sa nu subestimeze sau supraestimeze o situatie si, de aici, sa se loveasca de erori.Diferenta in cazul unui lider este ca acesta are capacitatea de a-si asuma greseala. Si face asta nu pentru ca este lider si pe el nu-l trage nimeni de urechi, ci pentru ca stie ca aceasta este una din calitatile pe care le are un adevarat conducator.Un lider va face mereu tot ceea ce depinde de el pentru a corecta efectele greselilor facute, pentru ca simpla lor recunoastere, in cazul lui, nu este suficienta.Un lider adevarat este pozitiv si stie sa gaseasca instrumentele necesare pentru a-si mobiliza echipa. In fapt, capacitatea de a avea o echipa este unul din talentele reale ale unui conducator, iar abilitatea de a-i face sa lucreze cu placere si cu eficienta impreuna i se datoreaza.Este principiul linguritei cu zahar pentru administrarea medicamentului amar. Critici, dar o faci in sensul pozitiv al scopului, ceea ce poate corecta, ameliora sau inderparta erori.Este mai eficient decat critica seaca, care demoralizeaza, panicheaza si demobilizeaza.Capacitatea de a imparti viata in doua, cea de la job si cea de acasa, din familie sau din timpul liber, este comuna liderilor adevarati.Asta ii permite sa se incarce cu energie pentru a conduce si a lua decizii.Orice activitate pe care o faci incontinuu, indiferent cat de placuta, banoasa sau eficienta ar fi, te va epuiza psihic.Din acel moment deciziile vor fi in cel mai bun caz incorecte.De aceea este util ca profesia si viata privata sa fie strict si clar separate si acest principiu sa fie respectat.Asa cum capacitatea de a-si recunoaste greselile este o nota de eleganta si o dovada a calitatilor reale pe care le are un lider, tot asa si a recunoaste ca nu doar ideile, deciziile si opiniile sale sunt cele corecte este tot o demonstratie pe care o fac mereu cei care stiu cu adevarat sa conduca.Aceasta atitudine poate sa fie o veritabila mina de aur pentru ca o idee buna poate aparea de la oricine, iar a incuraja asta este o dovada de maxima inteligenta si de excelent leadership.Unul din secretele unui lider este acela de a ramane uman dincolo de abilitatile lui, de performante sau de numarul de zerouri pe care il are contul din banca. Doar asa poate sa fie un lider ascultat si urmat cu incredere.