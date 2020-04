MentorUP - o noua serie de emisiuni suport #live marca BiziLIVE TV, pentru antreprenori, freelanceri si profesionisti

Emisiunea MentorUP este sustinuta de Ziare.com si Business24.ro.

MentorUP este cel mai nou format BiziLIVE TV, care isi propune sa ofere antreprenorilor sesiuni Interactive de Business Coaching si Mentorat, prin prezentarea de Studii de Caz reale si exemple de succes.Este primul formatdin Romania, unde antreprenorii pot accesa resurse importante pentru definirea si implementarea corecta a strategiilor pe timp de criza, reducerea nivelului de risc in luarea deciziilor, explorarea optiunilor si modalitati de concentrare a energiei pentru cresterea profitului si consolidarea echipei, se arata in comunicat.Echipa BiziLive TV: "Mentorii emisiunii sunt:siMentoring-ul pentru afaceri se dovedeste a fi una dintre cele mai eficiente forme de sprijin pentru antreprenori. Prin intermediul emisiunii, participantii pot fi ghidati in luarea deciziilor dificile, rezolvarea de provocari ale crizei actuale si pot fi motivati sa-si doreasca sa atinga niveluri mai ridicate de performanta, promit realizatorii emisiunii.Cei care doresc sa participe si sa fie mentorati, se pot inregistra pe formularele de inregistrare oficiale oferite de BiziLIVE TV.Mai multe detalii si noutati descoperiti in sectiunea dedicata emisiunii: https://www.bizilive.ro/mentorup/