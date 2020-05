Inteligenta emotionala, barca de salvare a organizatiilor in criza

Astfel, nu sunt putine cazurile in care managerii se confrunta cu situatii dificile, legate atat de adaptarea la noul mediu de business, de necesitatea de a se reinventa, dar si de momentele delicate in care trebuie luata decizia suspendarii tenporare a activitatii ori a disponibilazarii angajatilor., este de parere ca singura cheie pentru a trece cu bine compania si echipa prin toate aceste schimbari este inteligenta emotionalaDesi multi ar spune ca emotiile si afacerile nu au prea multe in comun, studiile din ultimii ani au relevat ca succesul profesional al unei persoane este conditionat mai degraba de "soft skills", de increderea in sine, de modul de relationare cu cei din jur mai degraba decat de cunostintele sale sau de experienta sa profesionala.Odata ce avem clar setat "de ce"- ul nostru, ce ne place si ce ne motiveaza, drumul succesului in cariera se asterne neted in fata noastra."Asa cum spune si Simon Sinek, de ce-ul personal se naste din ceea ce suntem noi, iar noi suntem fiinte emotionale, simtim, gandim, apoi manifestam", explica Florin Alexandru. Asta presupune ca va trebui sa vedem ce simtim legat de ceea ce facem, ca ulterior sa alegem ceea ce ne place, ceea ce ne bucura, ceea ce ne implineste, apoi, nu va mai trebui sa sustinem cu energie activitatea noastra pentru ca apare motivatia intrinseca, cea care ne determina sa sarim dimineata in papuci si sa schimbam lumea. Cu alte cuvinte, propriul nostru "de ce" tine de inteligenta emotionala.In perioada tensionata pe care o traversam, multe companii sunt in pragul sau chiar in mijlocul unei crize. Principala resursa la care managerii trebuie sa apeleze pentru a gestiona situatia este echipa, si implicit, loialitatea acesteia."In esenta, criza reprezinta o imensa oportunitate pe care o putem vedea doar daca intelegem aceasta perspectiva si ii dam si credit.Avem cea mai importanta resursa, si anume echipa, cea care a dus greul organizatiei. In acelasi timp, aceasta echipa daca primeste o provocare pe masura, se va mula pe viziunea organizatiei si isi va asuma provocarea, asa ca eu propun intraprenoriatul sa fie cheia reinventarii. Avem resurse, avem oameni, avem un sistem de lucru, de ce nu am creea produse noi? De ce nu am accelera in aceasta perioada? Daca aplicam si teoria Lean Start up, vom reusi," este de parere Florin Alexandru.Astfel, perspectiva companiei si supravietuirea reprezinta prioritatea, iar managerii trebuie sa gasesca parghiile care pot asigura acest lucru. Reinventarea este cuvantul de ordine, iar disponibilizarile ar trebui sa fie ultima solutie.Abilitatile de leadership se testeaza in vremuri tulburi, iar un lider adevarat are nevoie de inteligenta emotionala pentru a-si putea trece cu bine organizatia printr-o criza."Inteligenta emotionala ne ajuta sa ne pozitionam corect fata de ceea ce facem si cele 7 abilitati ce construiesc aceasta calitate ne ajuta sa empatizam, sa observam procesul intetrior si unde ar putea aparea provocarile, sa ne gestionam emotiile, sa le intelegem pe ale. noastre, dar si pe cele ale celorlalti, sa ne folosim de emotii in tot acest proces, ca mai apoi sa consumam emotii reprimate daca apar.Si da, pot fi educate prin dezvoltarea acestei calitati necesare. Mai mult de atat, apare si motivatia intrinseca ce ne determina sa ne exprimam potentialul imens din noi, iar de acest potential va beneficia si organizatia din care face parte", spune Florin AlexandruDincolo de perspectiva companiilor, o categorie greu incercata de pandemie sunt antreprenorii. Anxietatea privinde sursele de finantare, frustrarile privind imposibilitatea continuarii activitatii in forma stabilita initial, toate acestea il pot face pe antreprenor sa fie tentat sa abandoneze business-ul. Pentru a evita acest lucru, tot inteligenta emotionala ofera solutia."In general, in cazul antreprenorilor, proiectul este doar o prelungire a propriei lor personalitati si asta presupune ca pot repeta oricand procesul daca sunt dispusi sa o ia de la capat. Orice proiect este doar un efect a ceea ce suntem noi, a ceea ce ne motiveaza, a ceea ce ne anima viata zi de zi.Asa ca propun sa nu ne identificam cu afacerea si sa ne pozitionam corect din perspectiva de antreprenori", spune Florin Alexandru. "Acceptarea realitatii este un efect al intelepciunii pe care o dobandim in timp lovindu-ne de situatii limita sau prin dezvoltarea inteligentei emotionale ce ne invata ca a da drumul unui proiect in cazul nostru este absolut natural, dar ceea ce este important, este ca eu sa dau totul in tot acest proces, inclusiv atunci cand accept ca un proiect a luat sfarsit".Indiferent ca vorbim despre companii sau antreprenori, cei care reiau activitatea dupa incetarea starii de urgenta au de-a face cu un mediu de lucru schimbat (reguli de distantare sociala, echipament de protectie, lipsa iesirilor la restaurant pentru pauza de masa/socializare).Iar adaptarea la noua normalitate nu se poate face peste noapte, ci necesita o perioada de readaptare si trebuie facuta pas cu pas."Este important ca atat angajatii, cat si angajatorii sa nu puna presiune, sa sustina aceste schimbari si sa accepte ca nu va exista de la bun inceput aceeasi eficienta ca inainte de aceasta intrerupere, spune Florin Alexandru. Asta presupune sa avem asteptari corecte si tot la inteligenta emotionala am ajuns.Cred ca nu exista organizatie sa nu isi doreasca ca proprii angajati sa dea totul in ceea ce fac, cheia este dezvoltarea inteligentei emotionale la nivel de organizatie."O buna igiena emotionala inseamna, asadar, un set de asteptari realiste atat din partea angajatilor, cat si a managerilor, intr-o perioada in care fiecare are nevoie de putin mai mult efort pentru a-si relua ritmul de lucru obisnuit.Insa, pe termen lung, autocunoasterea si programele de dezvoltare a inteligentei emotionale implementate la nivel de companie pot fi cheia pentru ca organizatiile sa poata depasi mult mai usor momentele de criza.