Cum invata managerii sa conduca

Raspunsul la aceasta intrebare a fost dat acum ceva vreme de catre un studiu facut pe 3600 de manageri ai companiei Honeywell si arata cam asa: 50% - descoperind singuri, mai ales din greseli; 30% - prin relationare cu mentori, sefi, coach-i; 20% - prin training.

Tinand cont ca jumatate au raspuns ca managementul l-au desoperit singuri, on the job, acest lucru pare ca seamana cu mersul pe bicicleta: iei bicicleta, te urci pe ea, incerci sa iti tii echilibrul, cazi, iti rupi coatele si genunchii, te lovesti, te urci din nou si asa mai departe pana inveti sa mergi pe bicicleta.

Se pune intrebarea, in cazul managerilor 'Ce inseamna coate si genunchi rupti?' Ei bine, studiul a aratat ca ele sunt:

Greselile inevitabile, mai ales la inceput de drum;

Proiecte foarte grele, mai ales cele in care sunt pusi si project manageri;

Sentimentul ca sunt amenintati de alti manageri;

Impasul, mai ales in cazul luarii deciziilor;

Sentimentul ca au fost nedreptatiti;

Atacurile la persoana;

Cand ideile celorlalti au fost puse in aplicare, in detrimentul propriilor idei.

Se pare ca invatam cel mai bine sa fim manageri atunci cand ne lovim de cele de mai sus, desi 'in teorie', cea mai buna metoda se spune ca este aceea de a pune teoria in practica, coroborata cu observarea 'role model' - urilor.

Desi, conform studiului, training-ul reprezinta doar 20% dintre modalitatile prin care se instruieste un manager, ea este importanta, deoarece teoria ne ofera suport sa face analize, sa interpretam si sa internalizam toata experienta practica, precum si observatiile pe care le facem atunci cand copiem modele.

Sa ne intoarcem la exemplul nostru cu bicicleta: un cross de-a lungul si de-a latul tarii reprezinta mai mult decat un simplu mers pe bicicleta: este necesar sa avem ceva cunostinte despre componentele bicicletei si cum o putem repara, despre conditiile de drum si cum sa ne adaptam la ele, si asa mai departe.

La fel si managerii, daca cunosc, macar in parte, din training si observatiile pe care le fac din relationarea cu sefii sau mentorii, ce inseamna sa conduci o echipa, nu mai au de infruntat atat de multe situatii dificile sau le pot face fata mult mai bine!

Asadar, pana la urma, ceea ce conteaza cel mai mult este cum, fiecare dintre noi, integreaza teoria cu practica; iar un foarte bun suport aici il aduce un coach, deoarece iti ofera sprijin, prin intrebari, sa gasesti singur calea cea mai buna, facand cat mai putine greseli si fiindu-ti alaturi pe drumul destul de anevoios de la 'simplu angajat' la manager de succes.

Coaching-ul presupune schimbare si transformare: prin coaching se vizeaza capacitatea oricui de a se dezvolta, de a-si schimba comportamentele gresite si de a-si crea noi abordari, adaptabile si de succes.

Asadar, chiar daca va veti 'rupe coatele si genunchii' ca mai sus, cu siguranta, prin coaching, veti putea sa integrati mai bine si mai rapid teoria cu practica si sa va indepliniti obiective la care, mai de mult, nici nu visati!

Dana Burghel

executive & team coach

work-life balance coach

Oblio Learning (http://www.obliolearning.ro/)

Dana Burghel are o experienta de 8 ani in coaching (executiv, de echipa, personal, sportiv), domeniu in care s-a specializat dupa o serie de functii de coordonare avute in companii romanesti si multinatioanale, care i-au adus experienta in vanzari, marketing, client service, project management s.a. Abordarea sa in coaching este una pragmatica, focusata pe rezultate concrete iar programele sale sunt construite adaptat, in functie de nevoile fiecarui client.

