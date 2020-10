Despre marketing si antreprenoriat - Interviu cu Victor Ciubotaru

As putea spune ca am antreprenoriatul in sange. Mi-am deschis prima firma de webdevelopment in anul 2008, cand am terminat facultatea de informatica. Din pacate, in mai putin de 2 ani, din cauza crizei financiare, am fost nevoit sa suspend activitatea pentru ca aproape nimeni nu mai era dispus sa investeasca in mediul online, care si asa la momentul acela, in Romania, era intr-o faza incipienta.Ulterior, am decis sa imi transform cel mai mare hobby in job si astfel, am devenit jucator profesionist de poker pentru o perioada de mai bine de 8 ani. Dupa cativa ani mi-am creat propria scoala de poker coaching, care la ora actuala este cea mai mare scoala de tipul ei din Romania.Din dorinta de a-mi promova scoala de poker, am apelat mai departe la diverse agentii de marketing, dar toate m-au dezamagit. Insa nu m-am descurajat si am vazut acest lucru ca pe o reala oportunitate in piata online din Romania, despre care si acum cred ca este in continua crestere.Toate aceste lucruri se intamplau in anul 2014, an in care am inceput sa studiez tot tot ce am gasit legat de marketing si business development, aplicand apoi cunostintele dobandite pentru a-mi promova si dezvolta singur scoala de poker. Ulterior, in anul 2016, mi-am unit fortele cu un vechi prieten, Tudor Perian, care atunci avea experienta de peste 10 ani in webdevelopment, si astfel am creat impreuna Digitalgoal, el fiind specializat in webdevelopment, iar eu in marketing si consultanta, aptitudini care au venit natural, din zona de coaching.Ca sa ai succes in antreprenoriat trebuie tot timpul sa cauti solutii noi si sa te dezvolti pentru ca, din pacate, multe idei de business pe care le vei avea ori nu vor functiona deloc, ori nu vor genera suficienti bani pentru a fi sustenabile. De asemenea, este important sa inveti din propriile greseli si sa aplici ceea ce ai invatat in urmatoarele proiecte.Cu alte cuvinte, pe termen lung, cel mai bine este sa-ti diversifici activitatile si sa ai mai multe surse de venit. Pentru mine de exemplu, agentia de marketing este doar una dintre ele.Sigur! Practic am facut o schimbare radicala de imagine si am pus mai mult accent pe partea de consultanta platita deoarece, din interactiunile noastre cu antreprenorii romani pe care i-am cunoscut de-a lungul timpului, am observat din pacate ca acestia au un nivel de cunostinte foarte scazut cand vine vorba de marketing si din acest motiv am identificat existenta nevoii de informare si educare.Din acest motiv, am creat si un: "5 lucruri pe care NU ti le spune nici o agentie digitala atunci cand iti ofera servicii de consultanta GRATUITA", ca sa venim cu plus valoare si informatii folositoare, ajutand antreprenorii sa inteleaga in primul rand DE CE au nevoie si CE trebuie sa ceara de la partenerii lor care ii ajuta cu promovarea si care le administreaza imaginea afacerii si bugetele de marketing.Veti rade putin, dar la noi lucrurile se desfasoare in mod paradoxal. Desi suntem agentie de marketing, noi apelam doar ocazional la campanii de promovare, majoritatea clientilor ne vin direct din recomandari. Majoritatea ne solicita serviciile de consultanta dupa ce au avut experiente neplacute cu alte agentii si acum vor mai intai de toate sa inteleaga ce au nevoie pentru ca afacerea lor sa mearga mai bine.In plus, imi place sa cred ca noi nu avem clienti, ci doar parteneri. Cu majoritatea celor carora le furnizam diferite servici avem colaborari de peste 1 an, cu unii am devenit deja prieteni apropiati si cu altii, parteneri in alte afaceri.Eu si Tudor ne doream de mult timp sa ne lansam propriul brand si am avut norocul sa incheiem colaborarea perfecta cu un producator cunoscut din Italia. Nisa este foarte buna si desi competitia este mare, credem ca exista potential si vrem ca prin calitatea superioara a produselor noastre si o strategie de marketing bine pusa la punct sa ne facem remarcati intr-un timp foarte scurt.De asemenea, ALLUXURI este pentru noi un proiect la care lucram cu mandrie si prin care vrem sa demonstram ca suntem genul de persoane care se ghideaza dupa premisa "put your money where your mouth is". Daca noi nu am fi in stare sa ne marketam propria afacere, cum am putea oare sa avem pretentia de la clientii nostri sa ne lase sa le administram bugetele lor?Este o intrebare destul de generala, la care nu exista un raspuns sau o reteta exacta. In primul rand, trebuie vazuta imaginea de ansamblu si inteles care este pozitionarea corecta in piata a afacerii respective. Ca antreprenor trebuie sa stii cine iti sunt clientii si cum este mai bine sa comunici cu ei.Ulterior, trebuie identificate care sunt cele mai potrivite canale de comunicare, testata eficienta lor si in final optimizate performantele. Trebuie gandita o strategie de marketing pe termen lung, care sa se bazeze pe KPI-uri foarte bine stabiliti.Cred ca aici gresesc majoritatea antreprenorilor si chiar si multe asa zise agentii de marketing. Toti vor sa obtina rezultate imediate, fara a se concentra insa pe viziune si fara a avea un plan de marketing bine pus la punct. De aceea, incep sa arunce cu bani in campanii PPC facute relativ random si nici macar nu-si stabilesc un buget clar din start.Deci, ca sa raspuns la intrebare, o promovare de succes se face in primul rand prin research si planning, iar ulterior printr-o implementare corecta si o optimizare eficienta.Cand vine vorba de antreprenoriat, cred ca cel mai important este sa ai rabdare! Rezultatele nu vin peste noapte, trebuie multa munca, perseverenta si o buna capacitate de a te ajusta rapid la mediul inconjurator care este intr-o permanenta schimbare. Iar cand vine vorba de marketing, cred ca exista 2 variante pentru a obtine rezultate cat mai bune: ori faci minim un curs de marketing pentru a intelege domeniul si a sti ce trebuie sa ceri de la un profesionist, ori investesti in consultanta platita pentru a primi informatii valoroase de la oameni cu experienta in acest domeniu.