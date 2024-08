Andy Owen, despre marketingul direct: 85% din campanii sunt facute prost

Andy Owen, consultant si expert in marketing direct, sustine ca viitorul in acest domeniu nu mai este reprezentant de mass-market, ci de segmentele mult mai nisate. De asemenea, expertul considera ca, in prezent, 85% din campanii nu au rezultat, pentru ca sunt facute prost.

Andy Owen crede ca diviziunile si subdiviziunile unei piete, cu alte cuvinte, nisele, reprezinta viitorul in marketing direct, ele inlocuind mass-marketul.

In conditiile in care utilizatorii sunt din ce in ce mai pretentiosi in alegeri, una dintre solutiile eficiente pentru a avea rezultat este marketingul direct sau direct mail (corespondenta clasica, prin scrisori). Doar aceasta metoda de comunicare poate face fata selectiei fine a utilizatorilo, crede Owen.

Specialistul lucreaza de peste 30 de ani in marketing direct si recunoaste ca face acest lucru cu placere si acum, intrucat gaseste "domeniul stimulant".

"Nimic nu se compara cu senzatia pe care o ai, cand primesti raspuns de la un client interesat de propunerea ta, desi ai trimis solicitarea in urma cu o luna", spune Owen. Pe de alta parte, expertul s-a aratat dezamagit de evolutia specialistilor din acest domeniu.

Ce parere aveti despre specialistii din marketing din ziua de azi?

Sunt ingrozit de calitatea muncii din ziua de azi. Un procent de 85% din advertising si marketing este invizibil, pentru ca sunt facute prost, 14% au probleme, fie la capitolul atractivitate, fie sunt injositoare sau, sau mai rau, sunt condescente. In mod ironic, ultima varianta este mai buna decat sa fii invizbil, pentru ca, macar iti atrage atentia. Doar 1% dintre proiectele de azi reprezinta un lucru excelent realizat.

Ce sfaturi le puteti oferi antreprenorilor, care vor sa se promoveze online?

Studiaza, studiaza si apoi studiaza ceva mai mult. Invata de la oamenii mai experimentati decat tine si citeste cartile scrise de cei mai buni.

In opinia dumneavoastra, este adevarat ca e-mail marketingul este o solutie mai putin costistioare decat direct mail?

Da, desigur ca este mai ieftin sa produci si sa trimit. Dar, in acelasi timp, nu costurile sunt importante, ci mai degraba, destinarii finali, cei care primesc scrisorile. Marketingul prin corespondenta postala inhiba potentialul mailului, din punct de vedere al instrumentului de prospectare.

Pe de alta parte, pentru prima data, utilizatorii sunt mai putin receptivi sa deschida mailurile. Numarul celor care deschid scrisorile virtuale a scazut, pentru prima data in istorie, iar lucrurile nu par sa se indrepte. In schim, rezultatele prin corespondenta clasica sunt in crestere, cu o rata cuprinsa intre 85-90%.

Ce strategii de marketing sunt potrivite pentru promovarea unei blog de afaceri?

Inainte sa lucrezi la o strategie, trebuie sa te asiguri ca pe blog sunt postate informatii relevante pentru audienta ta. 90% dintre bloguri nu sunt relevante. Foarte multe vorbesc despre lucruri generice, si nu furnizeaza informatii utile, un ghid competent sau educativ pentru public. Daca se intampla acest lucru si cu blogul tau, nici macar cea mai eficienta strategie nu ajuta.

