Presedintele Renault vorbeste deja despre un viitor Logan 4x4

Prezent la standul Logan de la Paris cu ocazia prezentarii noii variante Logan MCV break, Carlos Ghosn, CEO al Renault si Nissan Motors a declarat pentru "Banii Nostri" ca producatorul de automobile prezent pe piata romaneasca prin intermediul Dacia ia in calcul varianta construirii unui model Dacia Logan 4x4, SUV sau crossover."Avem multe planuri pentru Dacia, derivate din platforma Logan. Pot sa spun ca SUV, 4X4 sau crossovere sunt luate in calcul. Pana acum mergem pas cu pas. Ceea ce vom face nu este sa lucram la mai multe lucruri ci sa ne concentram pentru a face fiecare pas asa cum trebuie. Sa ne maximizam prezenta pe piata. Acum, break-ul este pasul important", a anuntat Carlos Ghosn la Paris.

Seful Renualt s-a aratat multumit de reactiile primite relativ la "propunerea break" facuta de Renault potentialilor clienti si pietei de autmobile in general. Modelul MCV (Multi Convivial Vehicle) a fost lansat joi la expozitia de autoturisme din capitala Frantei.

"Pana acum reactia consumatorilor a fost foarte buna. Si nu vorbasc numai de cei din Romania sau Europa de Vest, ci si de cei din Turcia, Rusia, etc. Toate reactiile sunt pozitive. Asta ma face fericit cu acest produs. Cand detii ceva care merge bine, vrei sa mearga mai departe si asta am de gand sa fac", a mai declarat Carlos Ghosn.

Daca noul model Logan MCV va avea succes pe piata romaneasca si pe pietele internationale, Renault isi va continua sirul investitiilor in uzina Dacia din tara noastra.

"Investitiile in Romania vor depinde de evolutia programului Logan si a pietei. Pentru moment succesul Logan este atat de mare, reactia publicului atat de buna, incat cred ca este foarte posibil sa facem investitii noi in uzina din Romania. Cat, nu va pot spune, e prea devreme. Trebuie sa vedem si cat de mare va fi succesul noii masini (MCV - n.red.) cand va ajunge pe piata, dar nu este nici o indoiala asupra acestui aspect in conditiile in care noi continuam sa producem masini cu o calitate foarte buna", a mai declarat Carlos Ghosn.

Presedintele producatorului francez de automobile si-a exprimat totodata speranta ca, incepand din 2007 - 2008, "Dacia va deveni un adevarat pilon nu numai pentru cresterea grupului Renault, ci si pentru profitabilitatea Renault".

In acelasi timp, reprezentantul Renault s-a declarat optimist in legatura cu evolutia care are loc in cadrul companiei Dacia.

"Sunt foarte mandru de Dacia. Orice constructor e fericit cand are succes pe piata, cand isi sustine cresterea. Oamenii care lucreaza in Romania sunt foarte angajati in munca lor si sunt cu siguranta mandru de aceasta marca pentru ca acesti oameni incearca sa faca tot ce pot in privinta calitatii, a costurilor si a livrarilor. Cred ca avem o echipa acolo care este complet constienta de incercarile pe care ni le aduce piata de automobile si pana acum pot spune ca sunt foarte optimist in legatura cu perspectivele de crestere ale prezentei noastre in Romania", a subliniat presedintele producatorilor francezi de automobile.

Carlos Ghosn a vorbit si despre strategiile de marketing care au condus la actualul design al modelului Logan MCV: "Eu vreau sa fie desenate asa cum vor cumparatorii. Selectam designul in functie de piata si de competitie, nu este nici un motiv sa nu avem designeri romani buni in viitor".

Presedintele Renault - Nissan Motors a mai apreciat ca Logan trebuie sa concureze si pe piata internationala a producatorilor de autoturisme. "Aceasta masina concureaza cu toate produsele care vin din intreaga lume, din vestul Europei, din est, din Asia sau America. Trebuie sa ne asiguram ca nu ne limitam viziunea doar la Romania si sa ne dam seama ca aceasta masina este o parte spacifica a lumii. Suntem intr-o competitie globala", a conchis Carlos Ghosn.

Robert Stan

Banii Nostri

