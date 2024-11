Coaching la SPA. Esti deschis catre noi metode de dezvoltare personala?

SPA-ul este locul ideal pentru coaching: aici te relaxezi, te autoanalizezi si incerci sa gasesti rezolvarea problemelor tale, departe de agitatie sau stres.

Potentialul acestui stil de coaching a fost descoperit de George Bragadireanu, coach, si Ioana Marian, promotor welness si SPA in Romania, care vin cu o noua propunere, aceea de a crea un cadru optim de dezvoltare profesionala si personala.

"Coaching-ul este metoda de dezvoltare, SPA-ul este cadrul relaxant in care se desfasoara", explica George Bragadireanu ideea de la care a pornit acest concept.

"Conceptul de 'Coaching la Spa' in Romania a pornit de la Ioana Marian care a intuit potentialul bun de plus-valoare pe care l-ar aduce un astfel de serviciu. In plus, in sondajele noastre facute in strainatate si in Romania am descoperit un interes major fata de aceasta idee, completeaza acesta.

In ce alte tari se practica acest stil de coaching? De unde a pornit conceptul?

Nu stim sa existe un astfel de program in alte tari. Toate cercetarile noastre anterioare ne-au dus doar catre cateva initiative punctuale (Una, doua companii care promoveaza acest gen de serviciu in strainatate).

Ce efecte are coaching-ul intr-un spatiu precum cel oferit de un centru de SPA?

Coaching-ul functioneaza bine in orice mediu - la birou, in parc, in mers sau stand, "la o cafea", etc. Dar functioneaza excelent in orice mediu "semnificativ" pentru dorintele sau obiectivele clientului.

Datorita faptului ca multi clienti de coaching provin din mediul corporatist agitat, "semnificativ" pentru realizarea schimbarilor pe care si le propun este orice mediu care nu este corporatist.

Ca si mediu de desfasurare, SPA-ul este potrivit si din motive care tin de fiziologia clientului (functionarea corpului si a creierului in special). Un corp si o minte relaxata se poate auto-observa, auto-evalua intr-un mod mult mai propice intr-un astfel de mediu. Pentru ca pur si simplu fiziologia este mai propice.

Este greu sa iti propui schimbari de atitudine sau comportament in acelasi mediu in care acestea nu functioneaza optim; mai degraba te antrenezi (coaching = antrenament) intr-un mediu de antrenament si apoi revii in realitate.

Inchipuiti-va situatia in care un sportiv s-ar antrena doar in timpul concursurilor, avand o fiziologie de concurent. Solutiile bune la probleme (de schimbare) se gasesc pe un plan superior problemei. Nu poti rezolva o problema decat cu o gandire superioara celei care a creat problema.

Cum decurge o sedinta de coaching la SPA? Cat dureaza?

O sedinta individuala de coaching la Spa se deruleaza conform dorintelor clientului. El poate alege tratamente corporale de relaxare care sa se desfasoare inainte, in timpul sau la sfarsitului sesiunii de coaching.

Tratamentele care se efectueaza in timpul sedintei au fost special concepute pentru a ajuta la deconectarea clientului, dar favorizeaza totodata concentrarea lui asupra discutiei.

Ora de coaching dureaza aproximativ 50 de minute iar tratamentele adiacente intre 30 si 90 minute fiecare. Pentru mini-teambuilding-uri la spa si workshop-uri tip gamestorming, durata este de 4 pana la 6 ore.

Aveti o locatie speciala pentru aceste sesiuni de coaching sau mergeti unde isi doreste clientul sa mearga?

Tot clientul alege si locul de desfasurare, astfel incat sa corespunda nevoilor si bugetului sau. Exista o oferta variata de locatii pe care o punem la dispozitia clientului.

Se pot programa sedintele de coaching in functie de programul clientului? (sambata, duminca, seara...)

Nu exista in principiu nicio limitare in acest sens. Coaching-ul are loc doar atunci cand clientul simte ca este cel mai usor pentru el sa obtina maximul in urma unei sedinte de coaching.

Cat costa o astfel de sedinta?

Clientul alege cat plateste si pentru ce plateste. In functie de centrul spa ales si de tratamentele spa pentru care opteaza clientul, sedinta de coaching la spa (cu tratamente spa incluse), porneste de la 200 RON.

Este un program limitat in timp sau poate fi practicat saptamanal/lunar, ca o tehnica de relaxare completa si introspectie?

Coaching-ul are doua efecte benefice asupra clientului. Primul este acela al rezolvarii unor dileme profesionale sau personale (indeplinirea unui obiectiv particular).

Al doilea efect este cel de invatare a unui mod de a gandi, de a-si aborda problemele personale; in urma sedintelor de coaching, clientul preia de cele mai multe ori de la coach urmatoarele aptitudini:

Capacitatea de observare. Clientul invata aceasta calitate sub forma auto-observarii actiunilor, emotiilor si gandurilor proprii;

Capacitatea de ascultare pasiva (fara sa judece) preluata sub forma unei atitudini de intelegere fata de actiunile, emotiile si gandurile proprii (uneori sub forma auto-"iertarii");

Capacitatea de provocare a comportamentelor si credintelor existente. Clientul preia aceste lucruri sub forma unei autocunoasteri si curiozitati sporite fata de sine.

Sesiunile de coaching se deruleaza in ritmul stabilit impreuna de coach si client, in functie de urgenta schimbarilor dorite si de vointa de a produce aceste schimbari din partea clientului. Ca si coach, eu cred ca un interval de o saptamana de pauza intre doua sesiuni de coaching este optim pentru obtinerea celor doua efecte de mai sus.

