Un model unic de Lamborghini, care ar fi trebuit distrus, a ajuns în posesia unui timișorean. Prețul fabulos la care este evaluat supercar-ul VIDEO

Un colecționar pasionat din România a reușit să salveze ceea ce nu ar fi trebuit să existe niciodată: unicul prototip supraviețuitor al modelului Lamborghini Sián, primul hypercar hibrid din istoria mărcii italiene.

Modelul ar fi trebuit distrus după testare, însă un timișorean a intrat în posesia lui și l-a recondiționat, potrivit ItalPassion.fr.

Modelul, denumit Lamborghini Sián FKP 37, a fost realizat în 2019, ca omagiu adus lui Ferdinand Piëch, fostul președinte al Grupului Volkswagen.

Este dotat cu un motor V12 de 6,5 litri, combinat cu un sistem hibrid cu supercondensatori, pentru o putere totală de 819 cai putere. Mașina accelerează de la 0 la 100 km/h în mai puțin de 2,8 secunde și atinge 355 km/h.

Au fost produse doar 63 de versiuni Coupé și 19 Roadster, iar trei prototipuri au fost create pentru testele interne ale companiei.

Cel aflat acum în România este primul prototip de dezvoltare, folosit în teste de emisii, viteză și anduranță, făcând peste 47.000 de kilometri între Italia și Germania. Acesta era și motivul pentru care ar fi trebuit distrus, însă fost salvat și ulterior achiziționat discret de colecționarul român.

Mașina a fost complet recondiționată în 2024 și înmatriculată în România în 2025, fiind acum parte a unei colecții impresionante care include și modele precum Ferrari 488 Pista Piloti, McLaren 750S Spider, Lamborghini Revuelto și Porsche GT3 RS.

Exteriorul a fost refinisat într-o nuanță albastru Uranus, iar sub stratul de protecție se mai observă vopseaua albă originală. Interiorul păstrează urmele trecutului de prototip: Alcantara uzată, piese printate 3D și badge-uri lipsă.

Potrivit Auto Bild România, valoarea estimată a acestui exemplar unic depășește 3,5 milioane de euro, mai mult decât prețul standard al unui Sián (circa 2,5 milioane euro), fiind un exemplar cu un istoric unic, scrie Adevărul.ro

