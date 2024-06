Câți kilometri sunt prea mulți atunci când cumpărați o mașină la mâna a doua, "indiferent de fiabilitate sau preț"

Cele mai fiabile vehicule din ziua de azi pot înregistra un kilometraj foarte mare, care ar fi fost de neconceput cu câteva generații în urmă, și încă mai pot continua să meargă. Dar un vechi punct de referință rămâne în continuare cel mai practic răspuns pentru a stabili câți kilometri sunt prea mulți atunci când cumpărați o mașină de ocazie.

Vehiculele cu un kilometraj ridicat - în special modelele renumite ca fiind durabile de la mărci de renume - pot fi greu de refuzat atunci când sunt asociate cu prețuri de vânzare tentante și mici. Dar, în aproape toate cazurile, cel mai bine este să vă îndepărtați atunci când vedeți 160.000 de kilometri sau mai mult pe odometru.

Numeroasele motive pentru care 6 cifre ar trebui să fie un factor decisiv

Expertul în industria auto Rob Dillan, fondator al EVhype, a prezentat principalele motive pentru care 160.000 de kilometri este încă, în general, "numărul maxim pe care o mașină folosită ar trebui să le aibă înainte de a nu mai fi luată în considerare pentru achiziție, indiferent de fiabilitate sau preț".

Mulți pot merge mult mai departe - dar nu ar fi înțelept să aruncați zarurile.

"Mulți experți auto sunt de acord că 160.000 de kilometri este limita superioară pentru a lua în considerare achiziționarea unei mașini second-hand", a declarat Dillan. "Dincolo de acest punct, probabilitatea de întreținere și reparații semnificative crește substanțial. Vehiculele cu peste 160.000 de kilometri se confruntă de obicei cu probleme mai frecvente la componentele majore, cum ar fi motorul, transmisia și suspensia. Costul mediu al reparației sau înlocuirii motorului poate varia între 3.000 și 8.000 de dolari, în timp ce reparațiile transmisiei pot costa între 1.800 și 3.400 de dolari. Aceste cheltuieli potențiale pot depăși rapid orice economii inițiale rezultate dintr-un preț de achiziție mai mic."

Ads

Dar chiar și în lipsa unor reparații majore sau a unor defecțiuni catastrofale ale sistemelor, mașinile cu un kilometraj de șase cifre tind să coste mai mult pentru întreținerea de bază.

"Verificările frecvente și înlocuirea pieselor devin necesare, ceea ce crește costul total al proprietății", a declarat Dillan, care a adăugat că kilometrajul cu șase cifre poate ascunde, de asemenea, probleme din trecutul kilometric. "Chiar și în cazul modelelor fiabile, mașinile cu kilometraj ridicat pot avea istorii de uzură care nu sunt imediat evidente. Un vehicul cu un kilometraj ridicat ar putea avea, de asemenea, un istoric de service mai puțin cuprinzător, ceea ce poate ascunde potențiale probleme."

Experții sunt de acord: 160.000 de kilometri este o limită bună

"O sută de mii este un bun punct de oprire pentru kilometraj atunci când vine vorba de cumpărarea de mașini second-hand, deoarece, după acest punct, multe modele încep să aibă nevoie de mai multă întreținere", a declarat Erin Kemp, avocat al consumatorilor pentru platforma de rapoarte privind istoricul vehiculelor Bumper. "Din cauza vieții grele pe care a avut-o, motorul și alte componente au suferit mai multă uzură după 160.000 de kilometri. Este posibil ca anumite modele să nu aibă nevoie de atât de multă muncă ca altele în acest moment, dar este o limită generală bună”.

Ads

Ryan Horton, fondatorul Truck Brigade, este și el de acord.

"Nu există un număr magic de kilometri pe care o mașină ar trebui să îi aibă înainte de a nu mai lua în considerare cumpărarea ei", a spus el. "Dar se consideră că o mașină are un kilometraj ridicat atunci când are peste 100.000 de kilometri. Pentru cineva care caută un vehicul fiabil, ia în considerare mașinile sub 160.000 de kilometri, care, în unele cazuri, sunt încă acoperite de garanții pentru a vă proteja împotriva oricăror probleme potențiale cu care v-ați putea confrunta."

Shawn Miller, scriitor senior la Modified Rides, adaugă încă o opinie.

"Pentru o mașină second-hand, în general evit tot ce are peste 160.000 de kilometri", a spus el. "În acest punct, chiar și modelele fiabile încep să necesite întreținere și reparații semnificative, ceea ce poate depăși economiile inițiale."

Nu uitați, kilometrajul spune doar o parte din poveste

În cele mai multe cazuri, 160.000 de kilometri ar trebui să fie suficienți pentru a renunța - dar kilometrajul este doar o variabilă de luat în considerare.

Ads

"În timp ce kilometrajul oferă un context, mulți alți factori au un impact asupra fiabilității și a duratei de viață a unui vehicul", a declarat Todd Bialaszewski, un maestru mecanic certificat cu peste 15 ani de experiență și fondator al Junk Car Medics.

Melanie Musson, expert în industria auto la AutoInsurance.org, este de acord.

"Numărul maxim de kilometri depinde de tipul de vehicul", a spus ea. "Un camion diesel, de exemplu, este de așteptat să reziste cu cel puțin 160.000 de kilometri mai mult decât un camion similar cu motor pe benzină."

De asemenea, unele modele sunt legendare pentru fiabilitatea pe termen lung, iar altele nu.

"Vă puteți baza pe o Honda sau o Toyota să fie fiabilă cu cel puțin 80.000 de kilometri mai mult decât ați avea încredere într-un vehicul Dodge similar", a spus Musson.

Bialaszewski a menționat aceleași două mărci renumite pentru fiabilitate, dar a adăugat că și cele mai durabile modele necesită service în timp util.

Ads

"Dacă lipsește un schimb de ulei, pot apărea probleme costisitoare", a spus el.

Contează cum și unde a fost întreținută mașina

"Dacă locuiți într-o zonă rurală, mașinile nu sunt de obicei conduse la fel de tare ca în cazul în care locuiți într-un oraș", a declarat Musson.

"Dacă vă uitați la un vehicul care vine din Wyoming sau Montana, puteți presupune că kilometrii au fost în principal kilometri de autostradă", a adăugat ea. "Nu ar trebui să existe o preocupare atât de mare în ceea ce privește rugina, deoarece utilizarea sării pe șosele este minimă, iar nivelul de umiditate este scăzut."

Registrele de service sunt esențiale

Efectuarea unei cercetări aprofundate în domeniul auto este mai importantă ca niciodată atunci când se cumpără o mașină de ocazie cu un istoric de kilometraj mare.

"Registrele de service sunt esențiale pentru a evalua cu atenție istoricul unei mașini", a declarat Bialaszewski. "Văzând schimbări consistente de fluide și curele, lucrări de frânare și așa mai departe, construiește încrederea că problemele mai mici nu au escaladat. Chiar și mașinile cu kilometraj redus nu sunt lipsite de riscuri fără documente care să dovedească grija."

Ads

Inspecțiile minuțioase în interior și în exterior sunt, de asemenea, importante.

"Tapițeria, vopseaua, elementele de cauciuc și cele ale trenului de rulare dezvăluie condițiile de conducere cu care s-a confruntat", a declarat Bialaszewski. "Reparațiile anterioare și rugina necesită și ele atenție pentru a evalua soliditatea generală."

În cele din urmă, mașinile cu un kilometraj mai mare pot funcționa pentru cumpărătorii cu un buget limitat - dar numai dacă sunt verificate.

"Mărcile de renume, documentația completă care se întinde pe mai mulți ani și aprobarea unui mecanic de încredere sunt condiții prealabile de bază", a spus Bialaszewski, scrie yahoo.finance.com.

...citeste mai departe despre "Câți kilometri sunt prea mulți atunci când cumpărați o mașină la mâna a doua, "indiferent de fiabilitate sau preț"" pe Ziare.com

Ads