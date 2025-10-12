Directorul general al unei mari companii de stat pleacă din funcție pentru ca România să nu piardă bani din PNRR. Comisia Europeană spune că s-a aflat în conflict de interese

Károly Borbély pleacă din funcția de director general al companiei de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din țară, pentru ca România să nu piardă bani din Planul Național de Redresare și Reziliență, pe jalonul privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Lui Borbély nu i s-a reproșat nimic din punct de vedere profesional, juridic sau etic și nu s-a pretins nici că procesul de selecție în urma căruia a fost desemnat CEO ar fi fost ilegal ca atare, însă Comisia Europeană a insistat pe lângă autoritățile de la București în privința faptului că Borbély ar fi fost numit în funcție, în 2023, în condiții de conflict de interese, relatează Profit.ro

Asta în pofida unui raport comandat KPMG în vară de către Consiliul de Supraveghere, prezentat de Profit.ro, care a concluzionat că procedura de selecție a Directoratului Hidroelectrica ″a fost în general conformă cu cerințele legale și de reglementare aplicabile la momentul respectiv și cu practicile relevante ale companiilor de referință″, respectiv EDF și Engie din Franța, Enel din Italia, Statkraft din Norvegia, Ørsted din Danemarca, Vattenfall din Suedia și PPC din Grecia.

De la Hidroelectrica pleacă și directorul financiar Marian Fetița, în privința căruia Comisia Europeană avea îndoieli că ar fi îndeplinit condițiile de eligibilitate obligatorii pentru numirea în Directorat la data selecției, mai exact cerința privind certificarea/acreditarea ca auditor financiar, contabil autorizat, consultant fiscal, membru ACCA-UK sau CFA.

În total, Bruxelles-ul a identificat probleme de guvernanță corporativă la numire în cazul a 2 directori Hidroelectrica și a 2 de la Complexul Energetic Oltenia, penalizarea PNRR estimată fiind de 25 milioane euro. În același timp, despăgubirile datorate pentru revocare fără justă cauză au fost apreciate la circa 5 milioane lei. ″În ceea ce privește selecția Directoratului Hidroelectrica, Comisia Europeană a reținut în scrisoarea preliminară că unul dintre membrii Consiliului de Supraveghere (CS) (Károly Borbély – n.r.), care făcea parte și din comitetul de nominalizare și remunerare (CNR), a demisionat din CS și a participat la selecția pentru membrii Directoratului, după ce procedura de selecție a Directoratului începuse deja. Acesta a fost numit CEO pe baza recomandărilor făcute de către CNR din care acesta a făcut parte″, a arătat Ministerul Energiei, într-o informare prezentată în Guvern.

