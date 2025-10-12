Directorul general al unei mari companii de stat pleacă din funcție pentru ca România să nu piardă bani din PNRR. Comisia Europeană spune că s-a aflat în conflict de interese

Vineri, 19 Septembrie 2025, ora 18:30
356 citiri
Directorul general al unei mari companii de stat pleacă din funcție pentru ca România să nu piardă bani din PNRR. Comisia Europeană spune că s-a aflat în conflict de interese
Directorul general al Hidroelectrica, Kàroly Borbèly Foto: Hepta

Károly Borbély pleacă din funcția de director general al companiei de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din țară, pentru ca România să nu piardă bani din Planul Național de Redresare și Reziliență, pe jalonul privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Lui Borbély nu i s-a reproșat nimic din punct de vedere profesional, juridic sau etic și nu s-a pretins nici că procesul de selecție în urma căruia a fost desemnat CEO ar fi fost ilegal ca atare, însă Comisia Europeană a insistat pe lângă autoritățile de la București în privința faptului că Borbély ar fi fost numit în funcție, în 2023, în condiții de conflict de interese, relatează Profit.ro

Asta în pofida unui raport comandat KPMG în vară de către Consiliul de Supraveghere, prezentat de Profit.ro, care a concluzionat că procedura de selecție a Directoratului Hidroelectrica ″a fost în general conformă cu cerințele legale și de reglementare aplicabile la momentul respectiv și cu practicile relevante ale companiilor de referință″, respectiv EDF și Engie din Franța, Enel din Italia, Statkraft din Norvegia, Ørsted din Danemarca, Vattenfall din Suedia și PPC din Grecia.

De la Hidroelectrica pleacă și directorul financiar Marian Fetița, în privința căruia Comisia Europeană avea îndoieli că ar fi îndeplinit condițiile de eligibilitate obligatorii pentru numirea în Directorat la data selecției, mai exact cerința privind certificarea/acreditarea ca auditor financiar, contabil autorizat, consultant fiscal, membru ACCA-UK sau CFA.

În total, Bruxelles-ul a identificat probleme de guvernanță corporativă la numire în cazul a 2 directori Hidroelectrica și a 2 de la Complexul Energetic Oltenia, penalizarea PNRR estimată fiind de 25 milioane euro. În același timp, despăgubirile datorate pentru revocare fără justă cauză au fost apreciate la circa 5 milioane lei. ″În ceea ce privește selecția Directoratului Hidroelectrica, Comisia Europeană a reținut în scrisoarea preliminară că unul dintre membrii Consiliului de Supraveghere (CS) (Károly Borbély – n.r.), care făcea parte și din comitetul de nominalizare și remunerare (CNR), a demisionat din CS și a participat la selecția pentru membrii Directoratului, după ce procedura de selecție a Directoratului începuse deja. Acesta a fost numit CEO pe baza recomandărilor făcute de către CNR din care acesta a făcut parte″, a arătat Ministerul Energiei, într-o informare prezentată în Guvern.

...citeste mai departe despre "Directorul general al unei mari companii de stat pleacă din funcție pentru ca România să nu piardă bani din PNRR. Comisia Europeană spune că s-a aflat în conflict de interese" pe Ziare.com

Eșec pe bandă rulantă pentru România în cazul PNRR-ului. Câte proiecte au fost ratate. Descoperirea ministrului Mediului după Guvernele Ciucă și Ciolacu
Eșec pe bandă rulantă pentru România în cazul PNRR-ului. Câte proiecte au fost ratate. Descoperirea ministrului Mediului după Guvernele Ciucă și Ciolacu
România continuă să înregistreze noi eșecuri în cazul PNRR. O treime dintre proiectele din zona de mediu au fost ratate, a avertizat Diana Buzoianu. După Guvernele Ciolacu și Ciucă ar...
Hidroelectrica anunță că nu scumpește curentul, dar facturile din octombrie vor fi mai mari. Explicațiile furnizorului de energie
Hidroelectrica anunță că nu scumpește curentul, dar facturile din octombrie vor fi mai mari. Explicațiile furnizorului de energie
Cresc din nou facturile la electricitate, dar de data aceasta scumpirea nu este semnificativă, ci de doar aproximativ 0,5 bani pe kWh. Cauza: majorarea uneia dintre componentele reglementate ale...
#Karoly Borbely, #Hidroelectrica, #PNRR, #Comisia Europeana , #Stiri Macroeconomie

Curs valutar

1 EUR = 5.0927 RON

-0.0026

1 USD = 4.3982 RON

0.0134
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Prăbușirea ”tigrului Europei”, zeci de mii de concedieri: Românii afectați de criză în acest stat vestic
  2. Orașul care a reușit să aducă la zi sistemul centralizat de termoficare. „Au făcut în 10 ani ce Bucureștiul nu reușește de treizeci” VIDEO
  3. Coaliția de guvernare discută scăderea cu 10% a salariilor. Care sunt angajații vizați de reducere
  4. De ce a crescut brusc cursul euro-leu și cât de sus poate urca moneda unică? „Așa-zisele măsuri de reformă se reduc doar la creșteri de fiscalitate”
  5. Luni se deschide o nouă conexiune de drum expres spre autostrada A1. Principalul beneficiar va fi un mare oraș din vestul României
  6. Reacția ministrului Finanțelor după decizia S&P privind ratingul de țară. „Direcția economică stabilă pe care o urmăm”
  7. Se mărește traseul autostrăzii Sibiu-Bacău. Motivele deciziei, comunicate de autorități
  8. Scade numărul de bugetari din România. Prima lună cu Bolojan premier a însemnat o reducere de ordinul zecilor de mii
  9. Trump lovește din nou China. Noi taxe vamale de 100% după o decizie a Beinjingului
  10. O nouă criză economică mondială bate la ușă. Bula speculativă care a speriat bancherii: „Efecte devastatoare, un impact similar cu cel din 2008”