Patronul firmei care i-ar fi dus pe mercenarii lui Potra în Congo, reținut de SICE. Infracțiunile pentru care este urmărit penal Jurgen Faff

Patronul firmei care i-ar fi dus pe mercenarii lui Potra în Congo, reținut de SICE FOTO oradesibiu.ro

Jurgen Faff, administratorul companiei aeriene FLY LILI, care ar fi transportat în Congo mercenarii lui Horațiu Potra, a fost reținut luni, 15 septembrie, după mai multe ore de audieri în București. El este acuzat de evaziune fiscală cu prejudiciu de 12 milioane de lei.

Omul de afaceri Jurgen Faff, administratorul companiei aeriene FLY LILI, a fost reținut, luni seară, după mai multe ore de audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din Sectorul 1.

”Cel în cauză a fost reținut, pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat în fața magistraților cu propunere legală”, a transmis, luni seară, Poliția Capitalei.

El este acuzat de evaziune fiscală, prejudiciul estimat de anchetatori fiind de 12 milioane de lei. Potrivit anchetatorilor, în perioada 2024 – prezent, firma ar fi reținut și nu ar fi plătit în termenul impus de lege impozite și contribuții cu reținere la sursă.

”De asemenea, din cercetări, s-a mai stabilit că societatea vizată este un operator aerian activ pe piața transportului de pasageri, deținând mai multe aeronave și având peste 170 de angajați (piloti, însoțitori de bord și personal tehnic aerian). Prejudiciul stabilit a fost generat prin neplata contribuțiilor sociale și a impozitelor reținute de la angajați, cuantumul său fiind influențat, în mod direct, de valoarea ridicată a drepturilor salariale plătite pe acest segment de piață”, a mai transmis Poliția.

FLY LILI este compania care ar fi transportat în Congo mercenarii lui Horațiu Potra.

Compania a transmis, după ce s-au făcut mai multe percheziții, că se lucrează pentru remedierea situației economice și plata integrală a obligațiilor către stat.

Ads

”Administratorul FLY LILI, domnul Jürgen Faff, nu are nicio legătură sau relație cu beneficiarul contractului din Congo, relația fiind strict contractuală și respectând termenii agreați. Este foarte important să menționăm că FLY LILI nu are nicio relație cu Rusia”, au mai transmis reprezentanții firmei.

În ceea ce privește zborurile către Congo, firma precizează că, alături de alți operatori aerieni din România și Europa, a efectuat zboruri către această destinație.

”Toate aceste zboruri au respectat normele de siguranță în vigoare, fiind suplimentate cu numeroase controale desfășurate pe aeroporturile din România imediat după aterizarea aeronavei. Niciodată nu a fost identificat vreun obiect suspect. În egală măsură, facem precizarea că atât FLY LILI, cât și întreaga sa echipă colaborează cu organele de urmărire penală pentru a asigura aflarea adevărului și dovedirea nevinovăției, subliniind caracterul exclusiv fiscal–comercial al prezentului incident”, se mai arată în comunicatul de presă.

Ads

...citeste mai departe despre "Patronul firmei care i-ar fi dus pe mercenarii lui Potra în Congo, reținut de SICE. Infracțiunile pentru care este urmărit penal Jurgen Faff" pe Ziare.com

Ads