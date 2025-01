Oamenii de afaceri: Mai bine faceti paradis fiscal decat sa supraimpozitati averile

Averile mari care ar putea fi supuse supraimpozitarii au fost realizate "printr-o munca extraordinara si prin crearea a mii de locuri de munca", spun oamenii de afaceri.

Oamenii de afaceri spun ca ar putea sa-si mute averile din Romania daca ar fi pus in aplicare impozitul propus de un deputat PSD. Proiectul de lege de supraimpozitare a averilor mari, initiat de Mugurel Surupaceanu, propune aplicarea unui impozit anual de 0,5% asupra valorii nete a averii persoanelor fizice care depaseste pragul de 500.000 incluzand bunuri mobile, imobile, conturi la banci si excluzand plasamentele financiare de tipul asigurarilor de viata, pensii private, bonuri de tezaur sau actiuni la companii.

"Marea problema a Romaniei este ca are prea multi oameni saraci, nu ca are oameni bogati. Iar cei care sunt bogati au dat de munca la mii de oameni. In loc sa-i determini sa-si tina banii in Romania, tu ii determini sa fuga cu banii. E cea mai mare prostie", spune Ioan Niculaie, unul dintre cei mai bogati oameni din Romania, cu o avere estimata la peste 1,2 miliarde de euro, cu afaceri in agricultura, comert exterior, imobiliare, turism.

"Eu averea pe care am facut-o am trecut-o prin toate formele de impozitare. Am platit impozite pe profit, pe dividende, cum sunt eu incurajat sa mai fac lucruri in Romania daca mi se impoziteaza averea?", mai spune Niculaie, care apreciaza aceasta initiativa legislativa ca fiind o razbunare a PSD pentru ca a pierdut alegerile sau o dorinta de-a initiatorului de a deveni cunoscut.

"Este o prostie", spune si omul de afaceri Josef Goschy, unul dintre cei mai mari proprietari de hoteluri din Romania, cu 3.500 de camere in 25 de unitati de cazare. "O zarva enorma, iar efectul va fi minimal. Eu as dori ca Romania sa fie un paradis fiscal, nu sa plece banii din Romania. Daca s-ar intampla acest lucru, ar fi cu mult mai grav decat daca ai lasa pe fiecare sa-si manevreze averile cum vrea.

Iar aceste averi au fost obtinute in urma unei munci extraordinare si au fost platite impozite extraordinare", spune Goschy. Omul de afaceri George Copos, care controleaza grupul Ana Holding, cu afaceri estimate la 100 de milioane de euro, spune ca initiativa poate fi laudabila. "N-as avea nimic impotriva. Initiativa poate fi laudabila.

Dar inainte de a fi discutata si aprobata, trebuie vazut care este experienta unor astfel de decizii in tarile membre din Uniunea Europeana. Sunt tari care vor sa renunte deja la aceasta masura. Am discutat cu un om de afaceri din Franta care nu crede ca este cea mai potrivita masura si ca se discuta renuntarea la ea pe viitor.

Trebuie vazut foarte bine daca nu ar alunga unele averi din Romania si s-ar duce in alte tari", spune Copos. Daca ar fi luate in considerare si averile detinute in strainatate, conturile bancare nu ar avea sens sa fie relocate, spune Luminita Ristea, managing partner la firma de consultanta si audit Nexia. Ristea puncteaza insa ca aplicarea unui astfel de impozit ar trebui sa faca parte dintr-o strategie pe termen mediu a politicii fiscale.

"Trebuie stabilit pe ce ne focalizam: pe impozite directe, pe indirecte, pe bogati, pe venituri medii. Este nevoie de o linie consecventa si coerenta pentru a ajunge la rezultate. Intr-un an forfetarul, intr-un an taxa pe bogatie; trebuie stabilita o strategie pe cinci ani pe care sa se structureze anual si bugetul."

