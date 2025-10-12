Industria gamblingului online în România: piață, cifre și perspective

Piața jocurilor de noroc online din România este reglementată, în mod oficial, printr-o serie de acte normative care au o vechime de peste 10 ani, iar Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) este instituția care supervizează autorizarea, licențierea și aplicarea regimului fiscal și de conformitate în domeniu. În ultima perioadă, acest sector a cunoscut modificări legislative noi și importante, în special pe partea fiscală, prin măriri de taxe în scopul creșterii colectării veniturilor bugetare, dar și pe partea operațională, printr-un control mai strict și o protecție mai ridicată a jucătorilor.

Cifre cheie

În ultimii ani, industria jocurilor de noroc online a generat venituri semnificative pentru operatori, dar și pentru stat. Se estimează că, doar în 2024, statul român a încasat din jocuri de noroc online și offline, taxe și impozite de aproximativ 600-700 de milioane de euro. În mod evident, cea mai mare creștere este pe zona de online. Astfel, conform unor estimări recente, valoarea pieței de gambling online în România va atinge până la finalul anului 2025 cifra de 2 miliarde de euro!

Provocări și modificări legislative recente

Începând cu 1 ianuarie 2025, operatorii de cazinouri online sunt obligați să depună garanții semnificative, de până la 2 milioane de euro pentru activitățile de gambling online (fără cazinouri) și de circa 5 milioane de euro pentru cazinourile online. Da asemenea, autorizația și taxele de licențiere au fost și ele majorate. Astfel, chiar dacă taxa de autorizare pentru operatorii online a scăzut procentual din venitul brut al jocurilor de la 23% la 21%, pragurile minime și taxele anuale obligatorii au crescut semnificativ. De asemenea, s-a instituit obligația ca operatorii de cazinouri online să fie doar companii înregistrate în România sau să aibă o prezență permanentă locală pentru veniturile realizate din jocurile de noroc. De exemplu, toate cazinourile online care apar listate în acest moment pe portalul Jucătorul.ro respectă pe deplin această obligație legală.

Perspective și tendințe

Pe baza tendințelor recente și a estimărilor din piață, se prevede că sectorul online va continua să crească uniform, cu un procent de 5-6% până în 2028-2029. Volumul de utilizatori va crește și el, în paralel cu penetrarea tot mai accentuată a jocurilor de noroc pe dispozitive mobile. Din acest punct de vedere, platformele mobile, aplicațiile de betting, AI-ul și interfețele optimizate pentru smartphone vor fi ce în ce mai solicitate, pe măsură ce tot mulți jucători preferă comoditatea și varietatea oferită de mediul online.

Pe de altă parte, creșterea acestei industrii atrage cu sine și unele provocări sociale, cum sunt prevenirea abuzurilor și a dependenței, în scopul protejării consumatorilor. Este evident că legislația încearcă să țină pasul cu aceste provocări și să impună reguli tot mai severe privind publicitatea, autoexcluderea jucătorilor, transparența operatorilor, dar și sancțiuni mai mari pentru operatorii care nu respectă normele.

