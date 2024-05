Lupta pentru democrație! Românii lansează două jocuri video pentru a încuraja tinerii să voteze

Asociația Arden, o organizație non-profit, a anunțat lansarea a două jocuri video dezvoltate în cadrul proiectului Play for Democracy. Acest proiect își propune să încurajeze tinerii din România să își exercite dreptul la vot în alegerile parlamentare, europarlamentare, locale și prezidențiale din acest an.

Lansat în 2023, Play for Democracy a reunit 16 tineri pasionați de jocuri video, cu vârste între 18 și 25 de ani, care timp de aproape șapte luni au creat două jocuri video pentru dispozitive mobile.

Proiectul Play for Democracy

Cei 16 tineri selectați au avut oportunitatea de a participa la o tabără de șapte zile, în luna septembrie, unde au explorat concepte democratice pe baza cărora au dezvoltat cele două jocuri video. Sub îndrumarea unor profesioniști din industria de game development din România, tinerii au dobândit competențele necesare pentru a crea jocuri video pentru telefoane mobile.

Majoritatea participanților studiază la instituții precum Colegiul Național „A.T. Laurian” din Botoșani, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, Universitatea din Craiova și Facultatea de Matematică și Informatică a Universității Transilvania din Brașov.

Jocurile Demostate și Vote It

Echipa Cyber Rebels a dezvoltat jocul Demostate, un titlu de strategie inspirat din jocuri precum Rebel Inc., Save the Earth Inc. și Triviador. Jucătorii sunt provocați să implementeze diverse proiecte și să ia decizii bazate pe trei valori democratice fundamentale: Libertate, Egalitate și Justiție. Scopul este să restaureze democrația într-un stat fictiv și să câștige alegerile împotriva lui Felix, antagonistul jocului. Cosmin Ezariu, game designer al echipei, a declarat: „Nu mă aștept să schimbăm lumea, dar vreau să punem măcar o cărămidă în zidul schimbării.”

Echipa Ballad Box a creat jocul Vote It, un RPG pentru dispozitive mobile, cu grafică 3D low-poly, inspirat de jocul Animal Crossing. Jucătorii sunt plasați într-o lume populată de animale adorabile și au ocazia să exploreze democrația într-un mod relaxant și accesibil. De la simplu cetățean, ei vor urca în ierarhia politică până la poziția de președinte. Fiecare acțiune influențează experiența de joc, oferind șansa de a susține sau evita corupția, iar deciziile luate vor duce la unul dintre cele trei posibile sfârșituri.

Cele două jocuri sunt disponibile gratuit pe Google Play și AppStore, oferind tinerilor o modalitate interactivă de a înțelege și aprecia valorile democratice.

